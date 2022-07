“No nos ofrecieron protección”, esposa del notario 76 asesinado en Bogotá

José Francisco Varona estaba vinculado a la Notaría 76 de Bogotá desde el 2016. Foto: Tomada de Facebook

La Secretaría de Seguridad de Bogotá y la Policía Metropolitana anunciaron una recompensa de $20 millones a quien de información sobre los responsables del homicidio del notario 76, José Francisco Varona, quien fue ultimado a disparos cuando caminaba por la avenida Boyacá, entre calles 49 y 50, durante la noche de este martes luego de salir de su trabajo ubicado a escasos metros de allí.

Según las autoridades, este hecho, por las condiciones en las que se da, podría haber sido producto de la labor que desempeñaba Varona. “Este caso de sicariato creemos que posiblemente tenga que ver con algún tipo de retaliación”, señaló el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá.

LEA: Hermano del notario 76 había sido asesinado hace cuatro meses en el mismo sitio

Pero la investigación no solo sería por el crimen del notario. La Fiscalía confirmó que ya está adelantando las labores necesarias para establecer si este reciente homicidio tendría relación con otro ocurrido hace tres meses, en donde fue asesinado el abogado Andrés Felipe Varona, hermano del notario. Para los investigadores resulta particular que los dos hechos se presentaron en la misma zona, pues las dos víctimas trabajaban a escasos metros.

Por medio de un pronunciamiento oficial, la esposa del notario 76, la señora Lucía Revelo Camacho, señaló que pese a que los hermanos Varona trabajaban cerca, no tenían vínculos laborales. “No teníamos ningún contacto, por así decirlo, ni saber cuáles eran los negocios que él manejaba, cuáles eran los trámites, cuáles eran sus clientes. No compartíamos el tema laboral, simplemente él (Andrés Felipe) a veces hacía trámites notariales, pues como cualquier abogado que tenga una oficina”, señaló Lucía.

Le puede interesar: Asesinan al notario 76 en el occidente de Bogotá

Además, la mujer dejó claro que hace tres meses, tras la muerte de su cuñado, el abogado, pidieron protección a la Fiscalía, pero se encontraron con una negativa. “Me dijeron que no, que yo era paranoica, que eso no tenía nada que ver, que eso era un caso aislado, que eso no iba a pasar a mayores, y pues resultó que sí pasó porque mataron a mi esposo y nunca nos brindaron protección”, agregó Revelo.

Si bien la familia del notario no fue clara en explicar por qué se sintió en peligro tras la muerte de Andrés Felipe Varona, sí es insistente en que tras ese primer crimen siempre estuvieron a la expectativa de lo que podría venir.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.