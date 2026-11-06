No solo está el Campín; los otros estadios de Bogotá

Este año se entregó la cancha de fútbol de Sumapaz, que se encuentra a 3.500 metros de altura. El espacio cuenta con grama sintética certificada tipo FIFA y las medidas mínimas reglamentarias de fútbol 11. Está…

Se inauguró en agosto de 1938, en el marco de los Primeros Juegos Deportivos Bolivarianos y los 400 años de la Universidad Nacional. Fue diseñada por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, que se formó en la Bauhaus germana. Allí jugaron Santa Fe y Millonarios, por lo que estuvieron figuras como Alfredo Di Estefano y Néstor Raúl Rossi.

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Este año se entregó la cancha de fútbol de Sumapaz, que se encuentra a 3.500 metros de altura. El espacio cuenta con grama sintética certificada tipo FIFA y las medidas mínimas reglamentarias de fútbol 11. Está en el predio Santa Isabel, a menos de un kilómetro del centro poblado de San Juan.

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Parque Estadio Olaya Herrera

Tiene la capacidad de recibir a más de 2.500 personas, por lo que ha recibido torneos profesionales del futbol colombiano, como del Independiente Santa Fe femenino y de la segunda división. Además, es la sede del torneo amateur más antiguo de Colombia. También llegó a ser la sede de Equidad.

Estadio de fútbol de Compensar

Este es un espacio privado, sobre la Avenida Carrera 68 con Calle 53, dentro del Centro Urbano de Recreación (C.U.R.) de Compensar. Fue la sede de Academia Fútbol Club entre 2005 y 2012, y de Llaneros antes de su traslado a Villavicencio. En la actualidad es usado como lugar de entrenamiento de varios equipos.

Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol

El espacio es la sede de las más de diez selecciones nacionales para su concentración y preparación física previas a encuentros internacionales. Son más de seis hectáreas junto al parque Simón Bolívar, que se integran al Centro de Alto Rendimiento y todo el complejo deportivo de El Salitre.