Nohora González, por una universidad tecnológica gratuita virtual #Votenpormí

Nohora Ángela González, candidata al Concejo de Bogotá 2023. Foto: Cortesía

Nohora Ángela González Sabogal, candidato por el Centro Democrático, número 41 en el tarjetón, quiere ser concejala de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy Administradora Hotelera, me pague mi carrera dictando clases de pilates y como entrenadora personalizada, llevo trabajando en este campo más de 20 años e intercalo con la administración. En mi tiempo libre siempre me ha interesado hacer alguna labor social y de participar en la junta comunal del barrio. Desde esos escenarios pude ver las necesidades de la gente y analizar que con los bonos de subsidios no se sale de la pobreza.

¿Por qué quiere ser concejala de Bogotá?

Porque desde el concejo se puede trabajar con austeridad y liderar proyectos para disminuir la pobreza en Bogotá. Entre mis propuestas, esta crear carreras tecnológicas profesionales gratuitas virtuales, semipresenciales, en horario nocturno y los fines de semana. Aprovechando las instalaciones de los megacolegíos de Bogotá. Otra propuesta es que el oficio informal de los recicladores se les de su gran valor que tienen para la sociedad y el medio ambiente. Ese oficio con capacitación se puede tecnificar y convertir en un trabajo formal con todos sus beneficios y esto conlleva a una mejor calidad de vida para sus familias. Se debe mirar este sector con mucho cuidado. Ya que ellos son los menos favorecidos en el sistema de reciclaje, aprovechamiento y recuperación de la materia prima (residuos, desechos sólidos, etc. ). De este oficio informal depende aproximadamente cuatro mil familias y aún siguen en una situación de vulnerabilidad y exclusión social la mayoría.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Diego Molano

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Trabajar con austeridad, que el presupuesto se ejecute con trasparencia y en beneficio de los ciudadanos.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Implementar la universidad tecnológica gratuita virtual y semipresencial. formalizar el oficio del reciclador y creación de un frente de seguridad conjunto con la policía y la ciudadanía.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

A mi criterio, la prioridad la seguridad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Crear un frente con las cámaras de seguridad instaladas por la ciudadanía conectadas y monitoreadas con la central de la policía, aumentar el pie de fuerza, crear un botón de pánico para ahuyentar a los ladrones con colaboración de la ciudadanía y la policía.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí, porque un estudio emitido por la oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidades se debe contar con 300 agentes por cada 100.000 ciudadanos y en Bogotá contamos con 184 policías por cada 100.000 ciudadanos es decir que tenemos aproximadamente un déficit de 10.000 policías.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado, porque al cambiar como está diseñado, ese implica más gastos en un nuevo estudio tecnológico y también nos veríamos sancionados monetariamente por incumplimiento del contrato y todo por un capricho de ego de un presidente, él fue alcalde, tuvo la oportunidad de hacer el metro y no lo cumplió.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

No tocaría la carrera séptima, porque en Bogotá tenemos un atraso vial de 40 años, esto implica más caos en materia de movilidad, eso significa menos de calidad de vida de los bogotanos.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Se debería hacer brigadas de recuperación, reciclaje, reutilización en asocio de los recicladores (oficio subvalorado) para clasificar los residuos y así mismo aprovechar toda esa materia prima (mal llamada basura) y monetizarla a favor de los recicladores, allí mismo se puede aprovechar todos los residuos orgánicos y crear las piscinas de compostaje, ese abono se puede vender. Si se hace un estudio tecnificado y aprovechamiento se lograría una economía circular, así mismo se reduciría notablemente la emisión de gases, el desaprovechamiento de esa materia prima y recuperar y sanear toda esa área, sería un proyecto a largo plazo. pero con gran beneficio para el medio ambiente, el ecosistema, las cuencas de los ríos y la comunidad que vive a los alrededores. Bogotá produce 70 mil toneladas de basura y solo se recupera solo el 17%, si se pone de meta recuperar al menos el 80%, se puede hablar de una gran economía, así mismo llegaría menos residuos al relleno sanitario Doña Juana.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Estudiar las necesidades y problemas en común y trabajar en conjunto para solucionarlos en beneficio de la comunidad

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Sí. porque hay localidades muy grandes como la de Suba y es muy difícil gestionar soluciones para una aérea tan grande, un ejemplo el manteniendo de los parques.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Muy regular en seguridad y movilidad.