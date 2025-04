“Nos vieron la cara”: joven dice que pagó $40 mil por 2 almojabanas en Monserrate

Le cobraron 40.000 por dos almojábanas y dos tajadas de queso. Foto: Redes Sociales

Una mala experiencia se llevaron dos jóvenes en su primera ida al cerro de Monserrate en Bogotá. Por medio de su cuenta de TikTok, una de ellas publicó un video para denunciar el cobro excesivo en uno de los puestos de comida, tras comprar dos almojábanas y dos pedazos de queso.

La creadora de contenido explicó que era su primera vez visitando este emblemático destino turístico de 3.152 metros sobre el nivel del mar, por lo que decidió probar algunos de los productos locales que ofrecían.

“¡Nos vieron la cara! Muy duro. Este puesto de acá, cero recomendado”. Robadas. Vacunadas, gente”, dice su amiga.

El video que ya cuenta con más de 31 mil reproducciones ha recibido todo tipo de comentarios de personas que simpatizaron y otras que fueron más críticas con la situación.

“Hay que preguntar primero los precios”. “Es triste decirlo, pero en Monserrate no se come”. “A mí me querían cobrar 180 mil por dos ajiacos. Me tocó pelear”. “Monserrate es el Cartagena de Bogotá”. “Me pasó lo mismo, 45 mil por dos aguapanelas queso y almojábana”. “A mí 60 mil por dos Cola y Pola y dos Chocorramos”.

