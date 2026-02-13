Novedades del caso Gustavo Aponte: familia habla y exfiscal Iguarán asume defensa

El ataque armado también cobró la vida de uno de los integrantes de su esquema de seguridad, Luis Gabriel Guttiéreez Garzón. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos días después del homicidio del empresario Gustavo Aponte al norte de la ciudad, trascendieron a la opinión pública dos novedades del caso referentes al estado de los familiares de la víctima y la representación legal que han contratado para buscar justicia.

En este sentido, durante las exequias, los padres del empresario asesinado, Gustavo Adolfo Aponte y Juanita Fonnegra, ofrecieron declaraciones conmovedoras ante los medios de comunicación.

En ese momento recordaron a su hijo como un hombre “fuera de serie”, dedicado a su familia y a ayudar a otros, y expresaron su dolor por la violencia que terminó con su vida. “No hemos vuelto a recibir amenazas de ninguna índole”, dijo su padre, y pidió a las autoridades esclarecer por qué le quitaron la vida.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando un sicario vestido con traje y corbata aguardó fuera del gimnasio donde Aponte y su escolta salían y luego disparó contra ambos a sangre fría, en un hecho que las autoridades investigan como sicariato premeditado.

Le puede interesar: Camioneta que atropelló a perrita al sur de Bogotá sí pertenece al Ministerio de Educación.

Nuevo abogado de la familia Aponte

En medio de las reacciones, el exfiscal general de la Nación Mario Iguarán asumió oficialmente la representación judicial de las víctimas y pidió a la Fiscalía que impulse con celeridad las investigaciones para identificar y judicializar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. Según Iguarán, los elementos recopilados por la Sijín y la Fiscalía de Vida en Bogotá serán clave para esclarecer el móvil del crimen y determinar responsabilidades.

Asimismo, las autoridades han informado que la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá continúan analizando videos, evidencias y pistas que puedan conectar a los responsables con otros hechos de violencia en la zona, un sector que recientemente ha registrado ataques similares, lo que también podría aportar contexto a este caso.

Más información sobre Bogotá: Amenazas a Gustavo Andrés Aponte abren nuevas líneas en investigación por sicariato.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.