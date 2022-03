Nueva víctima de atraco en inmediaciones de estación de Transmilenio

En el mes de enero se incremento el hurto a personas cerca de un 22% en comparación con el mismo periodo del 2021.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que en la madrugada del 8 de marzo fue apresada una peligrosa banda que se dedicaba al hurto de personas en las estaciones de Transmilenio. Gracias a la rápida reacción de la comunidad que alertó a las autoridades se permitió la interceptación de los delincuentes.

El hecho se presentó en la calle 187 con Autopista Norte, en la localidad de Usaquén, cuando la víctima se encontraba descendiendo de una estación de Transmilenio y en ese preciso momento fue abordada por los delincuentes que se movilizaban en taxi.

“Me abordaron uno por delante y otro por detrás, con cuchillo en mano de aproximadamente 15 centímetros de largo. Me dijeron que me tirara al suelo, que si no me lo ensartaban, también me decían que no gritara ni los mirara porque me mataban. Muy agresivos, me quitaron el morral y me decían que donde estaba la plata, yo les dije que no tenía, que me esculcaran”, relató la víctima.

Según la afectada, durante el hecho solo podía pensar en el bienestar de su familia, mientras tanto los delincuentes la despojaron de sus pertenencias incluyendo los zapatos.

“Me dicen que si grito se regresan para matarme. Me dejaron si zapato, vi que cogieron un taxi. Tomé el número de la placa y llamé a la Policía. Llegaron más rápido de lo que pensaba”, añadió.

Las autoridades informaron que los delincuentes fueron sorprendidos en inmediaciones del CAI La Alhambra. Dos de ellos fueron capturados, mientras otro cómplice logró escapar.

Cabe destacar que según las últimas cifras de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, en enero se han presentado 8.168 casos de hurto a personas en la capital, aumentando cerca de un 22% en comparación con el mismo mes del año pasado.

