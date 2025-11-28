Logo El Espectador
Desempleo en Bogotá cayó en los últimos meses a 7,7% y el Distrito celebra

La cifra la dio a conocer el DANE y, según cálculos de la administración, la ciudad bajó de tener 431.718 desempleados a 359.944 desempleados.

Redacción Bogotá
28 de noviembre de 2025 - 11:11 p. m.
La tasa de desempleo y la de informalidad descendieron en los últimos meses.
Foto: Óscar Pérez
El empleo en Bogotá se viene fortaleciendo. Así lo resaltó el Distrito, al informar que, entre agosto y octubre, la tasa de desempleo disminuyó, según cifras del DANE.

Los datos indican que, mientras el año pasado la cifra se ubicó en 9,3 %, para este periodo se ubicó en un 7,7%, lo que representa una disminución de 1,6 puntos. Según el Distrito, la ciudad pasó de 431.718 a 359.944 desempleados.

En esa misma línea, la informalidad descendió a 34,8%, frente al 36,0% en 2024, el mismo trimestre. “Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando”.

“Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”, indicó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con este comportamiento, según el Distrito, la capital se consolida con indicadores positivos.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Redacción Bogotá
