Desempleo en Bogotá cayó en los últimos meses a 7,7% y el Distrito celebra

El empleo en Bogotá se viene fortaleciendo. Así lo resaltó el Distrito, al informar que, entre agosto y octubre, la tasa de desempleo disminuyó, según cifras del DANE.

Los datos indican que, mientras el año pasado la cifra se ubicó en 9,3 %, para este periodo se ubicó en un 7,7%, lo que representa una disminución de 1,6 puntos. Según el Distrito, la ciudad pasó de 431.718 a 359.944 desempleados.

En esa misma línea, la informalidad descendió a 34,8%, frente al 36,0% en 2024, el mismo trimestre. “Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando”.

“Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”, indicó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Con este comportamiento, según el Distrito, la capital se consolida con indicadores positivos.

