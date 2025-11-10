Nuevo feminicidio en Soacha: asesinan a Nelcy Muñoz España

Imagen de referencia. Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

La madrugada de este domingo, 9 de noviembre, se saldó con un nuevo caso de feminicidio. Nelcy Muñoz España, residente del vecino municipio de Soacha fue atacada con arma blanca por su pareja sentimental en la vereda Panamá del vecino municipio.

Aunque los vecinos y los equipos de emergencia la trasladaron con vida a un centro asistencial cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

El caso generó indignación en todo el municipio y llevó a la administración local a pronunciarse con firmeza. “Nuestra ciudad está cansada del maltrato, el abuso y el feminicidio”, declaró el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, quien aseguró que la Alcaldía ofrece una recompensa de $20 millones para quien entregue información que conduzca a la captura del agresor.

De acuerdo con la información preliminar, el feminicida buscó a Nelcy en inmediaciones de su vivienda y la hirió con arma blanca en más de diez oportunidades. Posteriormente, se dio a la fuga, por lo cual las autoridades continúan en su búsqueda.

El mandatario destacó que la administración ha fortalecido las líneas de atención y los programas de apoyo psicosocial y legal para mujeres.

“Hoy 6.000 mujeres corrían por las calles de Soacha en señal de resiliencia y empoderamiento, pero seguimos enfrentando hechos como este”, afirmó, al tiempo que exigió una respuesta contundente por parte de la justicia.

No obstante, el caso de Nelcy llega en un momento álgido para la violencia de género en el municipio, ya que, solo la semana pasada, las autoridades tuvieron que irrumpir en una vivienda para evitar que otro individuo agrediera a su esposa y a su hija menor de edad, en medio de un episodio de violencia intrafamiliar que pudo terminar en feminicidio.

Contexto nacional de feminicidios

Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 446 feminicidios en el país, una cifra superior al mismo periodo del año anterior. Cundinamarca ocupa el tercer lugar nacional, con 42 casos, y Bogotá lidera con 56. En la mayoría de los hechos, los agresores son parejas o exparejas, y más del 60 % ocurren dentro de las viviendas de las víctimas.

Líneas de atención

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con las líneas de atención disponibles. En Soacha, la Secretaría de la Mujer habilitó el número (601) 730 5580, extensión 112, y la línea 123 opción 5 para reportar casos de emergencia o recibir orientación psicológica y jurídica.

En Bogotá, la Línea Púrpura Distrital (018000 112 137) ofrece acompañamiento las 24 horas, así como atención vía WhatsApp (+57 300 755 1846). También pueden acercarse a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM) o a los centros de justicia integral, donde encontrarán asesoría legal, apoyo psicosocial y protección inmediata.

