Nuevo incidente en el aeropuerto El Dorado: helicóptero militar obligó a abortar aterrizajes

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Un nuevo incidente aéreo se registró este viernes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando un helicóptero del Ejército Nacional realizó una maniobra que interfirió con operaciones de aterrizaje en la terminal aérea.

La Aeronáutica Civil confirmó que se trató de un evento relacionado con la seguridad operacional y anunció la apertura de una investigación para establecer exactamente qué ocurrió durante la operación aérea.

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¿Qué pasó en el aeropuerto El Dorado?

De acuerdo con la reconstrucción de lo ocurrido durante la operación aérea, el helicóptero militar cruzó la trayectoria utilizada por aeronaves comerciales en la fase final de aproximación a las pistas del aeropuerto.

Esa maniobra obligó a que dos aviones que estaban próximos a aterrizar ejecutaran un “sobrepaso” o aproximación frustrada, un procedimiento estándar en aviación que se utiliza cuando la pista o la trayectoria no son seguras para completar el aterrizaje.

La situación generó alerta temporal en la operación aérea mientras se restablecía la normalidad en la terminal. Según información preliminar conocida por medios de comunicación, el incidente habría estado relacionado con una maniobra sin autorización dentro del espacio de aproximación del aeropuerto, lo que activó los protocolos de seguridad aérea.

El episodio no dejó personas lesionadas ni daños en aeronaves, pero obligó a activar protocolos de seguridad en uno de los aeropuertos con mayor tráfico de América Latina.

¿Abrirán una investigación?

Tras el incidente, la Aeronáutica Civil inició un proceso para determinar si se cumplieron los procedimientos operacionales y las autorizaciones de tránsito aéreo durante el vuelo del helicóptero.

Las autoridades también revisan las comunicaciones entre la aeronave militar y el control aéreo para establecer cómo se produjo la interferencia en las trayectorias de aterrizaje.

El Dorado maneja cientos de operaciones diarias, por lo que la coordinación entre aeronaves civiles, militares y controladores es clave para evitar riesgos en el espacio aéreo de la capital.

No es el primer incidente reciente con aeronaves militares

El episodio ocurre pocas semanas después de otra emergencia aérea en el mismo aeropuerto. En febrero, un avión comercial de Latam que cubría la ruta Bogotá – San Andrés tuvo que interrumpir su despegue cuando un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana cruzó la pista durante la maniobra.

La tripulación aplicó un despegue abortado, una maniobra de seguridad que permite detener la aeronave cuando se detecta un riesgo durante la carrera de despegue.

Posteriormente, la Aeronáutica Civil explicó que el incidente estuvo relacionado con un traslape en las comunicaciones entre aeronaves y control aéreo, lo que generó la confusión en la operación aérea.

Asimismo, a estos casos se suma otro evento ocurrido recientemente en El Dorado, cuando un avión militar tuvo que solicitar regresar al aeropuerto poco después de despegar debido a una situación técnica reportada durante el vuelo.

Aunque el avión logró aterrizar sin mayores complicaciones, el episodio también obligó a activar protocolos de seguridad y a revisar la aeronave tras su retorno.

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