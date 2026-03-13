Pidió un carro por aplicación y terminó asaltado: los tres implicados fueron capturados

Uno de los capturados tenía antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido una condena de 10 años en un centro carcelario. Foto: Policía Metropolitano de Bogotá

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Tres hombres fueron capturados en Bogotá después de robar a un ciudadano que había solicitado un vehículo a través de una plataforma digital de transporte. El hecho, que recuerda a episodios recientes en la ciudad, ocurrió en el barrio San Felipe, en la localidad de Barrios Unidos, y terminó con la recuperación de varios objetos hurtados y la inmovilización del automóvil en el que se movilizaban los presuntos delincuentes.

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¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso se registró cuando un ciudadano solicitó un servicio de transporte por plataforma digital. Apenas una cuadra después de iniciar el trayecto, dos hombres se subieron al vehículo y comenzaron a intimidar a la víctima para despojarla de sus pertenencias.

Sin embargo, la víctima pudo gritar a través de la ventana y pedir auxilio, lo cual generó una alerta que fue recibida por uniformados del CAI Polo, quienes iniciaron un operativo en la zona del barrio San Felipe.

Gracias a la rápida reacción de la patrulla de vigilancia, el vehículo fue interceptado y durante el procedimiento los policías encontraron un bolso con tres teléfonos celulares que habían sido hurtados. Los elementos recuperados están avaluados en aproximadamente COP 6 millones.

Uno de los capturados tenía antecedentes graves

Tras el procedimiento, fueron capturados tres hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el delito de hurto.

Según la Policía, uno de los detenidos presenta antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado, y habría cumplido una condena de 10 años en un centro carcelario. Del mismo modo, el vehículo utilizado para cometer el delito también fue inmovilizado durante el operativo.

En el barrio San Felipe de #BarriosUnidos, logramos frustrar la huida de 3️⃣ hombres que habrían hurtado a un ciudadano después de solicitar transporte en medios digitales.



Fueron ubicados tras el aviso ciudadano; uno de ellos ya había cumplido una condena de 10 años. pic.twitter.com/OlVd1rISc9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 13, 2026

Cifras de hurto en Bogotá

El hurto a personas sigue siendo uno de los delitos más denunciados en la capital. Según cifras oficiales de seguridad, en 2025 se registraron más de 123.000 casos de hurto a personas en Bogotá, lo que equivale aproximadamente a un robo cada cuatro minutos.

Dentro de esa categoría, el robo de celulares concentra una gran parte de los casos, con más de 30.000 teléfonos hurtados durante el último año, según reportes de autoridades distritales.

Estos delitos suelen ocurrir en espacios públicos, transporte o mediante engaños y modalidades como el uso de falsos servicios de transporte.

Recomendaciones para usar transporte por aplicación

Las autoridades recomiendan tener en cuenta varias medidas de seguridad al solicitar servicios de transporte mediante aplicaciones:

Verificar siempre que la placa, el vehículo y el conductor coincidan con los datos de la aplicación .

Compartir el viaje en tiempo real con familiares o amigos.

Evitar abordar vehículos que no aparezcan registrados en la plataforma.

Revisar la calificación del conductor antes de aceptar el servicio.

En caso de emergencia, utilizar los botones de alerta o llamar a la línea 123 .

Usar solo aplicaciones reconocidas como Uber y Cabify.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencias.

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