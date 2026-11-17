La obra, ubicada en los cerros surorientales, eleva de 2.500 a 4.150 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de agua, con lo que busca fortalecer el suministro para cerca de 50.000 habitantes de esta…

Los habitantes de la parte alta de San Cristóbal tendrán una mayor reserva de agua potable con la entrada en funcionamiento de un nuevo tanque de almacenamiento que recientemente instaló el Acueducto de Bogotá La infraestructura aumenta en 1.650 metros cúbicos la capacidad del sistema que abastece a 26 barrios del suroriente de la capital.

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La obra, ubicada en los cerros surorientales, eleva de 2.500 a 4.150 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de agua, con lo que busca fortalecer el suministro para cerca de 50.000 habitantes de esta zona de la ciudad. La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, explicó que el proyecto responde a la necesidad de ampliar la infraestructura matriz de acueducto en este sector, donde las condiciones geográficas hacen especialmente importante contar con capacidad de almacenamiento para la distribución del recurso.

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La construcción tuvo una inversión de COP9.400 millones e incluyó un tanque en concreto reforzado, además de la instalación de tuberías y redes complementarias para la alimentación, el control de llenado y la distribución del agua potable.

Los barrios beneficiados en San Cristóbal

De acuerdo con el Acueducto, la nueva infraestructura beneficiará directamente a habitantes de 26 barrios de la UPZ 050 de San Cristóbal. Entre ellos están Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Arrayanes V, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Gloria Oriental, Las Gaviotas, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, San José Suroriental, San Rafael Usme, Santa Rita Suroriental, Tibaque, Villabel y Yomasa.

Según la empresa, el aumento de la capacidad de almacenamiento permitirá mejorar las condiciones de presión y distribución del agua potable, así como fortalecer la continuidad del servicio en estos sectores.

La entrada en operación del tanque representa una ampliación de la capacidad de reserva del sistema, aunque no implica por sí sola que desaparezcan las eventuales dificultades de suministro que puedan presentarse en los barrios beneficiados.

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