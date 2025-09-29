Nuevos cierres en la Av. Caracas por obras del Metro de Bogotá

Avance de las obras del Metro de Bogotá en "junio 2025", a la altura de la Av. Caracas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las obras del Metro de Bogotá continúan avanzando y, consigo, nuevas zonas de la ciudad deben adaptarse a la inherente incomodidad de los trabajos de construcción. En este sentido, el Distrito confirmó otra novedad de movilidad en la Av. Caracas, esta vez en la calle 19, en donde comenzará a construirse una parte del viaducto.

En esta zona de la ciudad, habrá cambios en la movilidad, puesto que se cerrarán dos de los tres carriles de la calzada sur de la calle 19 con avenida Caracas. Además, se implementará un contraflujo en un carril sentido occidente – oriente, sobre la calzada sur de la calle 19, entre las carreras 16 y 13.

De igual forma, la Secretaría de Movilidad autorizó nuevos desvíos en el punto que vale la pena tener en cuenta:

Desvío al oriente:

Los vehículos que se dirijan por la calle 19 podrán:

Seguir por la calle 19 al oriente, girar a la izquierda por la carrera 17 al norte, hasta la calle 24. Por esta vía, deberán girar a la derecha, al oriente, por la carrera 13, donde a la altura de la calle 19 podrán retomar al oriente.

Girar a la derecha por la carrera 22 al norte hasta la calle 24. Ahí, seguir por la calle 24 al oriente y girar a la derecha por la carrera 13 al sur, donde podrán seguir al oriente por la calle 19.

Desvío al norte:

Tomar la carrera 17 hacia el norte hasta la calle 24 y en ese lugar girar al occidente. A la altura de la avenida Carrera 19 podrán retomar hacia el norte de la ciudad.

Quienes transiten por la calle 19 hacia el occidente y deseen ir hacia el norte podrán hacerlo a la altura de la carrera 13 A, para después tomar la calle 24 al oriente y seguir hacia el norte por la carrera Décima.

En cambio, si se desplazan por la calle 19 hacia el oriente, deben continuar hasta la carrera Novena, luego giran hacia la carrera Décima hacia el norte.

Seguir por toda la carrera Décima al norte. Esta misma vía sirve para los vehículos que se desplazan por la avenida El Dorado al oriente y quieren tomar el norte de la ciudad.

Desvío al sur:

Tomar la avenida carrera 19 B al sur, girar a la izquierda para tomar la calle 24 al oriente hasta la carrera 17. Ahí podrán seguir hacia el sur hasta la calle 15, donde girarán al occidente. A la altura de la carrera 18 podrán continuar hacia el sur.

Seguir por la calle 22 al occidente y a la altura de la carrera 17 seguir hacia el sur hasta la calle 15, donde podrán seguir hacia el occidente y a la altura de la carrera 18 podrán continuar hacia el sur.

Desvío al occidente:

Para tomar el occidente de la ciudad, quienes se desplacen por la carrera 19B al sur deberán girar a la izquierda por la calle 22 hasta la carrera 22 y a la altura de la calle 19 podrán seguir por el occidente.

