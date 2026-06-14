Tres detenidos en Chía por agredir con arma blanca a simpatizantes de De la Espriella

Una de las personas resultó lesionada. Foto: Redes sociales

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Un grave hecho de intolerancia se registró durante el fin de semana en el municipio de Chía, Cundinamarca.

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En inmediaciones del centro comercial Centro Chía, simpatizantes del candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, realizaban un acto de proselitismo político desde un puente peatonal.

Sin embargo, videos tomados y difundidos por los mismos participantes dejaron en evidencia el momento en que un hombre y una mujer los agreden con arma blanca, cadenas de metal e incluso a mordizcos.

En medio del fuerte altercado, la mujer exige que suelten al hombre que la acompañaba, hiriendo en la mano a uno de ellos. Por ahora, se desconoce qué móvil hubo detrás de estas lesiones personales.

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Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, rechazó la grave agresión e informó que efectivamente una persona resultó lesionada y tres más fueron capturadas por la Policía Nacional, siendo dejadas a disposición de la Fiscalía.

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