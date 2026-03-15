Nuevos indicios en caso David Acosta: video y celular hallado en extrañas circunstancias

David Felipe Acosta Botina Foto: Redes sociales

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La investigación por la desaparición de David Felipe Acosta Botina, un ingeniero de 27 años visto por última vez en la Zona T de Bogotá, sumó nuevas pistas en los últimos días. Los familiares y demás personas en la búsqueda han revelado un video de cámaras de seguridad y el hallazgo de su celular en circunstancias extrañas.

Cabe resaltar que el joven desapareció la madrugada del 1 de marzo, luego de salir de un casino en el norte de la capital, un caso que desde entonces mantiene en alerta a su familia y a las autoridades.

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¿Qué pistas trae el video?

Una grabación de cámaras de seguridad captó uno de los últimos momentos en que se vio a Acosta después de abandonar el establecimiento.

Según lo revelado, el video muestra al joven saliendo del casino mientras revisa dinero en efectivo y sostiene su celular en la mano.

En las imágenes también se observa que se tropieza con dos personas en la vía, quienes posteriormente se suben a un vehículo. Desde ese momento se pierde el rastro del ingeniero., por lo cual la grabación se convirtió en una de las piezas clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades.

¿Qué pasó con el celular?

A esta pista se sumó un nuevo elemento que aumentó la incertidumbre de la familia. De acuerdo con lo revelado en medios, el celular del joven fue encontrado o activado posteriormente en circunstancias extrañas, lo que ha generado nuevas preguntas sobre lo ocurrido después de su desaparición.

Según el testimonio de su madre, el dispositivo estaba siendo utilizado con una tarjeta SIM registrada a nombre de otra persona, lo que ahora forma parte de las líneas de investigación.

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