Obra de la Alcaldía de Teusaquillo sigue inconclusa y con daño fiscal de COP 36.400 millones

La decisión de la Contraloría quedó consignada en un auto del 13 de octubre de 2026. La entidad advierte que…

La construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo ya acumula dos alertas de los organismos de control: la Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia una responsabilidad fiscal por más de COP36.400 millones, mientras que la Personería había advertido en septiembre que se necesitaban cerca de COP16.000 millones para terminar la obra, que continúa inconclusa y sin prestar el servicio para el que fue contratada.

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La decisión de la Contraloría quedó consignada en un auto del 13 de octubre de 2026. La entidad advierte que las irregularidades en la construcción impidieron que los recursos invertidos cumplieran su propósito de "mejorar las condiciones de funcionamiento de la Alcaldía y la atención a la ciudadanía". Asó, el monto del daño fiscal, actualizado, supera los COP 36.400 millones.

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Entre las deficiencias identificadas en la sede están problemas de comunicaciones, logística y seguridad industrial, así como la ausencia de baños públicos. “Estamos hablando de una obra por más de miles de millones que quedó inconclusa, que no cumplió el propósito esperado y que no presta el servicio para el que fue contratada, lo que sigue afectando el funcionamiento de la Alcaldía Local de Teusaquillo y la atención a los ciudadano", dijo el director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Arístides Herrera.

Además de confirmar la responsabilidad fiscal, el organismo ordenó remitir copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.

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Antecedentes

El 10 de septiembre la Personería de Bogotá anunció que haría seguimiento a la construcción de la sede. Durante una visita al proyecto, el personero Andrés Castro señaló que una consultoría había determinado que gran parte de la estructura podía utilizarse, aunque requería intervenciones adicionales para ponerla en funcionamiento.

Según esa evaluación, terminar la obra demandaba cerca de COP16.000 millones. En ese momento, la Personería indicó que alrededor de COP 7.000 millones, correspondientes a recursos disponibles de una fase anterior, ya habían sido liberados para continuar con el proyecto. Aun así, faltaban recursos para cubrir el costo estimado de las intervenciones pendientes.

La entidad anunció una mesa permanente de seguimiento para revisar la asignación de recursos, el cronograma y las actuaciones de las entidades involucradas para evaluar responsabilidades por los retrasos. También informó que revisaría cerca de 45 procesos relacionados con afectaciones al entorno y a los vecinos.

Dos alertas sobre una misma obra

Los reportes de ambos organismos muestran dos dimensiones del problema: por un lado, la responsabilidad fiscal confirmada por la Contraloría ante las irregularidades que afectaron los recursos públicos; por otro, los recursos y las intervenciones que aún se requieren para que la sede pueda entrar en funcionamiento.

Por ahora, la sede sigue sin prestar el servicio para el que fue contratada. La Contraloría remitió copias a la Fiscalía y la Personería anunció seguimiento a los recursos, el cronograma y las posibles responsabilidades. La información suministrada por los organismos no precisa una fecha actualizada de entrega de la obra.

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