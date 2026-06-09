Riña en San Cristóbal terminó en homicidio: capturan a presunto responsable

Un testigo y las cámaras de seguridad fueron claves para la captura del señalado homicida. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Una riña ocurrida en una calle del barrio San Vicente, en la localidad de San Cristóbal, terminó con la muerte de un hombre y la captura de uno de los presuntos responsables. El caso, que es materia de investigación por parte de las autoridades, volvió a poner sobre la mesa el impacto que siguen teniendo las agresiones derivadas de conflictos de convivencia en Bogotá.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron luego de que la central de radio alertara sobre una pelea en vía pública en la que una persona había resultado gravemente herida.

Las cámaras del lugar captaron el momento en el que la víctima es perseguida por el agresor, que portaba un arma blanca y lo agredió en repetidas oportunidades mientras otra persona observaba.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido sobre la vía con lesiones que, según la información preliminar, habrían sido causadas con un arma cortopunzante.

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Un testigo y las cámaras permitieron ubicar al sospechoso

Tras conocer lo ocurrido, los policías iniciaron las labores de verificación en la zona. La información suministrada por un testigo y el análisis de las cámaras de seguridad del sector permitieron identificar la posible ruta de escape de uno de los involucrados.

Con estos elementos, las autoridades activaron un Plan Candado y lograron ubicar a un hombre de 29 años que fue capturado como presunto responsable de participar en los hechos.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció horas después.

El capturado tenía antecedentes judiciales

La Policía informó que el detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye dentro de la investigación.

Según las autoridades, el hombre registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado. Entre tanto, las circunstancias que originaron la riña y la participación de otras personas continúan siendo objeto de investigación.

Las riñas, una de las principales causas de violencia

El caso ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades por reducir los hechos violentos asociados a conflictos entre ciudadanos. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, durante 2025 Bogotá registró más de 34.000 casos de lesiones personales, mientras que una proporción importante de los homicidios reportados en la ciudad tuvo origen en riñas y hechos de intolerancia. Las autoridades han identificado el consumo de alcohol, los conflictos vecinales y las discusiones en espacio público como algunos de los principales detonantes de este tipo de casos.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos por vías pacíficas y reportar cualquier situación que afecte la convivencia y la seguridad a través de la Línea 123 o del CAI más cercano.

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