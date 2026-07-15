Obras de la carrera Séptima incorporan tecnología que reducirá un año los trabajos

Las obras avanzan en cinco frentes de trabajo sobre el grupo 1 del Corredor Carrera Séptima. Foto: IDU

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Las obras del grupo 1 del Corredor Carrera Séptima incorporaron una nueva tecnología que permitirá acelerar la construcción de una de las redes de acueducto más importantes del proyecto y reducir cerca de un año el tiempo previsto para esta intervención.

Se trata del sistema pipe jacking, una metodología de excavación subterránea que permite instalar tuberías de gran diámetro mediante una tuneladora, sin necesidad de realizar zanjas de gran tamaño sobre la superficie.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), esta tecnología comenzó a implementarse entre las calles 99 y 109, dentro del tramo comprendido entre las calles 99 y 127, donde actualmente avanzan cinco frentes de obra del grupo 1 del Corredor Carrera Séptima.

Durante un recorrido por las obras, el director del IDU, Orlando Molano, explicó que esta tecnología no estaba contemplada inicialmente en el contrato y fue incorporada para acelerar la ejecución del proyecto.

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“Esta tecnología nos permitirá ahorrar cerca de un año de trabajo en la instalación de la red matriz del Acueducto”, aseguró el funcionario.

El sistema permitirá instalar 1,1 kilómetros de tubería de un metro de diámetro mediante una máquina tuneladora que avanzará bajo tierra, evitando excavaciones masivas sobre la carrera Séptima.

De acuerdo con el IDU, mientras una instalación tradicional de esta red tomaría cerca de 24 meses, con el uso del pipe jacking el tiempo se reducirá a 10 meses, ya que los trabajos podrán ejecutarse bajo tierra sin afectar de la misma manera la circulación en superficie.

Para desarrollar esta fase del proyecto será necesaria la construcción de 11 pozos de lanzamiento y recepción, estructuras que posteriormente harán parte de la red definitiva del Acueducto.

Las obras cuentan actualmente con más de 300 trabajadores distribuidos en los diferentes frentes del grupo 1, que se extiende entre las calles 109 y 127.

El Distrito prevé que, una vez finalice la construcción de los primeros pozos, la tuneladora comience la instalación de la tubería durante el tercer trimestre de este año.

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