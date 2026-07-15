Presidente del Concejo pidió a De la Espriella avanzar en financiación del Metro

El proyecto se encuentra en su etapa de estudios de factibilidad que permitirán definir el costo, el trazado y la ruta final. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Humberto ‘Papo’ Amín, presidente del Concejo de Bogotá, envió en las últimas horas una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para solicitar el inicio inmediato de las conversaciones que permitan garantizar la cofinanciación de la tercera línea del Metro.

La solicitud se enmarca, de acuerdo con el cabildante, en la falta de acuerdos institucionales y compromisos financieros entre el Distrito y el actual gobierno nacional, que permitieran asegurar los recursos y avanzar en esta megaobra de movilidad.

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“Bogotá no puede perder otro cuatrienio sin avances concretos en la expansión de su sistema férreo. El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y retomar el trabajo conjunto entre la Nación y el Distrito que permitió hacer realidad la primera línea del metro y tener los recursos asegurados para la segunda”, afirmó Amín.

Así se proyecta la tercera línea del Metro

De acuerdo con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, hoy el 57,2% de los habitantes de Soacha que realizan desplazamientos hacia la capital gastan aproximadamente tres horas por trayecto hacia sus lugares de trabajo.

De ahí la necesidad de la tercera línea del Metro, que conectará a este municipio con Bogotá con una longitud aproximada de 25 kilómetros y que moverá a 44.044 pasajeros por hora en cada sentido de viaje.

El proyecto se encuentra en su etapa de estudios de factibilidad que permitirán definir el costo, el trazado y la ruta final. En entrevista con La República, Luis Lota, director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, señaló que los resultados se estarían presentando en este segundo semestre del año. Con ello, ya se podrán gestionar los recursos ante el Gobierno Nacional.

Cabe recordar que los estudios integrales a nivel de factibilidad de la Línea 3 de Metro hasta Soacha tendrían un costo aproximado de COP 102.000 millones, donde Bogotá aportará COP 59.000 millones, la Región Metropolitana COP 33.000 millones y COP 10.000 millones la Gobernación de Cundinamarca.

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Para administrar este y otros proyectos de movilidad claves para Soacha, la Agencia Regional de Movilidad se erigió en 2024 como la encargada de implementar y articular planes, programas y proyectos que promuevan la movilidad en todos los modos y medios de transporte, y de dar lineamientos frente a las medidas que se adopten con impacto regional.

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