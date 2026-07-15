Sellan centros estéticos ilegales en Kennedy que se ocultaban bajo spa de uñas

Las autoridades encontraron medicamentos, ácido hialurónico y equipos para realizar procedimientos invasivos sin autorización Foto: Alcaldía Kennedy

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Un nuevo operativo de inspección y vigilancia para identificar centros de estética ilegales se desarrolló en las últimas horas en la UPZ Gran Britalia, en Kennedy.

Personal de la alcaldía local, Policía y Secretaría de Salud identificó tres establecimientos que, bajo la fachada de spa facial, corporal y de uñas, realizaban procedimientos invasivos sin ningún tipo de permiso, poniendo en riesgo la vida de personas.

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Durante las visitas realizadas, las autoridades evidenciaron medicamentos y ácido hialurónico, así como personal sin la certificación requerida, incumplimientos en los protocolos de asepsia y desinfección, y un manejo inadecuado de los residuos generados durante la prestación de los servicios. Ante estas condiciones, ordenaron la clausura temporal total de los establecimientos.

De acuerdo con el alcalde de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, en los últimos dos meses han visitado más de 50 establecimientos comerciales, de los cuales 21 se les ha impuesto sello preventivo por parte de la Policía Nacional y 14 de estos, sellamientos por parte de la Secretaría de Salud.

A pesar de estos operativos, son muchos los negocios que pueden incumplir la sanción y vuelven a operar, incluso, sin que sea clandestino. Kattya Baquero, directora de Calidad de Servicios de la Secretaría Distrital de Salud, explicó a El Espectador que el principal problema es que estos negocios operan por fuera del sistema de vigilancia formal. Muchos cambian de razón social, representante legal, domicilio o, incluso, de figura jurídica, para seguir operando, lo que dificulta el seguimiento de las autoridades. “Se mudan, trasladan los equipos, cambian la razón social o el domicilio y continúan ofreciendo los procedimientos”, explicó.

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En el caso de Adriana Manotas, por ejemplo, el establecimiento tenía un registro mercantil asociado a actividades de peluquería y centros de belleza, aunque, presuntamente, realizaba procedimientos invasivos para los que no estaba habilitado. La funcionaria recordó que tener Cámara de Comercio no autoriza a prestar servicios de salud. Para ello se requiere estar habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y contar con talento humano inscrito en el ReTHUS.

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