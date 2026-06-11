Obras del Metro de Bogotá permiten reapertura parcial de importante cruce en Kennedy

Instalaciones y obras en la estación 4 de la línea 1 del Metro de Bogotá, ubicada en la Avenida Primero de Mayo, entre la calle 42 sur y 42 C Sur Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Después de meses de cierres y cambios viales por las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, los habitantes de Kennedy tendrán un alivio temporal en uno de los puntos más intervenidos del suroccidente de la ciudad. A partir del 12 de junio, la Empresa Metro de Bogotá habilitará parcialmente la intersección de la calle 42 Sur, una medida que busca mejorar la movilidad mientras avanzan los trabajos de construcción de la futura estación ubicada sobre la avenida Primero de Mayo.

La reapertura permitirá nuevamente algunos movimientos vehiculares que permanecían restringidos debido a las obras, aunque las autoridades advirtieron que se trata de una medida temporal y que en el futuro podrían implementarse nuevos cierres para continuar con la ejecución del proyecto.

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Lo que habilitarán

Según informó la Empresa Metro de Bogotá, los vehículos podrán circular desde el sector de Ciudad Kennedy, a la altura de la estación de Bomberos, hacia el barrio Palenque. También se permitirá el tránsito desde Palenque hacia el norte por la avenida Primero de Mayo.

La medida busca mejorar la conectividad local en una zona que ha registrado importantes afectaciones de movilidad desde el inicio de las intervenciones para la construcción del viaducto y las estaciones de la Línea 1.

Paso peatonal y cambios para usuarios del SITP

Las autoridades indicaron que el tránsito peatonal continuará garantizado mediante corredores señalizados e iluminados para facilitar el desplazamiento seguro de los ciudadanos.

Asimismo, la Empresa Metro pidió a los usuarios del SITP verificar la ubicación de los paraderos provisionales instalados en el sector, ya que algunos recorridos continúan operando con modificaciones temporales debido a las obras.

La entidad también recordó que los ciudadanos pueden resolver inquietudes relacionadas con el proyecto en la oficina de atención ubicada sobre la avenida Primero de Mayo, cerca del área de intervención.

La apertura será temporal

Aunque la habilitación representa un alivio para conductores y residentes del sector, la Empresa Metro aclaró que se trata de una apertura transitoria.

La razón es que el proyecto continúa avanzando y será necesario implementar nuevos cierres para completar las obras asociadas a la Línea 1 del Metro de Bogotá en este tramo de la avenida Primero de Mayo. La fecha de esos futuros cierres será informada posteriormente a la ciudadanía.

Avances del Metro de Bogotá

La apertura parcial ocurre en un momento clave para el proyecto de infraestructura más importante que actualmente se construye en la ciudad. Con corte a junio de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá supera el 57 % de avance general de obra, con varios frentes de construcción activos entre Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y el centro de la ciudad.

Actualmente, el proyecto registra importantes avances en la construcción del viaducto elevado, estaciones, pilotes y capiteles, mientras continúan las actividades para la llegada progresiva de los trenes que comenzarán las pruebas en los próximos años.

La Línea 1 tendrá una longitud cercana a los 24 kilómetros, contará con 16 estaciones y beneficiará a más de 2,9 millones de habitantes del sur y suroccidente de Bogotá. Una vez entre en operación, se estima que podrá movilizar hasta 72.000 pasajeros por hora sentido y reducir significativamente los tiempos de viaje entre el Portal Américas y el centro de la ciudad.

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