Ocultos en una estufa: descubren a mujer en El Dorado llevando kilos de marihuana

La marihuana estaba oculta en una estufa. Foto: Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las últimas horas, la Policía Nacional capturó a mujer por tráfico de drogas. Los hechos se presentaron en una bodega de carga ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado.

Lea más: Cayeron ladrones de droguerías en Bogotá: robaban productos dermatológicos

Fue durante la realización de controles de seguridad por parte de los uniformados, que la persona encargada del envío de una encomienda adoptó una actitud sospechosa. Ante esta situación, uniformados procedieron a verificar el contenido de una caja donde había una estufa.

Sin embargo, al revisar a detalle, encontraron que en su interior había ocultos 40 paquetes rectangulares de marihuana (21 kilos) que tenían como destino la ciudad de San Andrés.

La mujer fue puesta bajo disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Le puede interesar: Las localidades más afectadas por mal parqueo: 43 mil conductores sancionados

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá, en diferentes controles preventivos y operativos, ha logrado incautar en la capital más de 7,5 toneladas de marihuana.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.