Vías, salud y seguridad: las prioridades que Cundinamarca llevó ante De la Espriella

Los 116 alcaldes de Cundinamarca participaron en el encuentro en el que el departamento expuso ante el presidente electo los proyectos que espera impulsar con apoyo nacional. Foto: Gobernación Cundinamarca

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Cundinamarca recibió este jueves al presidente electo Abelardo de la Espriella y a su equipo de ministros designados, para presentarles una agenda de proyectos estratégicos que requieren el respaldo del próximo Gobierno Nacional. La jornada comenzó a las 9:00 de la mañana y reunió al gobernador Jorge Emilio Rey con los alcaldes de los 116 municipios. El objetivo fue realizar un primer empalme regional alrededor de las obras y programas que el departamento considera prioritarios para los próximos años.

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Durante el encuentro, los mandatarios locales expusieron las principales necesidades de sus territorios y las iniciativas que esperan poner en marcha con apoyo de la Nación. De acuerdo con la Gobernación, varios de los proyectos ya superaron las etapas de estudios y viabilidad técnica, por lo que estarían en condiciones de avanzar una vez se aseguren los recursos y la articulación institucional necesaria.

Uno de los principales puntos de la agenda fue el mejoramiento de las vías rurales. El departamento aseguró que dispone de estudios y diseños en fase III para intervenir 206 kilómetros de corredores que conectan las zonas productivas con los cascos urbanos y las principales vías nacionales.

También se presentaron iniciativas relacionadas con sistemas de transporte masivo, ampliación del acceso a los servicios de salud, fortalecimiento de los servicios públicos y nuevas medidas para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a varios municipios.

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Soacha entraría al frente de seguridad nacional

Uno de los anuncios que recibió mayor atención fue la posible incorporación de Soacha al frente de seguridad nacional planteado por el Gobierno entrante. “Lo recibimos con beneplácito”, señaló el gobernador Jorge Emilio Rey, quien aseguró que la medida permitiría reforzar la lucha contra la extorsión y los hurtos a personas, viviendas, vehículos y establecimientos comerciales en el corredor entre Bogotá y Soacha.

El equipo del presidente electo también presentó una estrategia de bloques especiales de seguridad urbana, aunque durante el encuentro no se conocieron mayores detalles sobre su conformación, financiación o fecha de entrada en operación.

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A esto se sumó el anuncio de un programa nacional de emprendimiento rural dirigido a municipios con menos de 30.000 habitantes. La propuesta buscaría fortalecer las economías locales y ampliar las oportunidades de generación de ingresos en los territorios más pequeños del país.

Concesiones, reversiones y más recursos para las regiones

Otro de los asuntos planteados ante De la Espriella fue la necesidad de revisar el manejo de los recursos que producen las concesiones viales y garantizar que una mayor proporción se traduzca en obras para las zonas donde operan.

Cundinamarca concentra 17 concesiones, el mayor número del país, por lo que el gobernador pidió fortalecer el seguimiento a esos recursos y mejorar los procesos de reversión de las vías una vez terminan los contratos.

La administración departamental también propuso un paquete de medidas de rápida implementación que permita habilitar recursos y responder con mayor agilidad a las necesidades de los municipios.

Al cierre del encuentro, la Gobernación señaló que la reunión permitió dejar trazada una primera hoja de ruta con el próximo Gobierno Nacional. Además, defendió la necesidad de fortalecer la descentralización y de construir las decisiones públicas desde los territorios, donde, aseguró, no solo se concentran las principales necesidades, sino también buena parte de las soluciones para impulsar el desarrollo regional.

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