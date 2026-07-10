Ojo conductores: así funcionará el pico y placa regional el puente festivo del 13 de julio

Aspectos del primer plan retorno del año por la autopista sur de Bogotá y el municipio de Soacha Foto: El Espectador - José Vargas

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La capital del país se prepara para una nueva operación retorno con motivo del puente festivo del lunes 13 de julio. La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que durante la jornada volverá a regir el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la capital, una medida que busca distribuir el flujo de vehículos y reducir la congestión que tradicionalmente se presenta durante las horas de mayor demanda.

La restricción se aplicará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. únicamente podrán ingresar los vehículos particulares cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado para los automotores con placas finalizadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. el ingreso será libre para todos los vehículos.

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Los nueve corredores donde aplica la medida

El pico y placa regional regirá en los principales accesos a Bogotá:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Calle 13 (Avenida Centenario).

Calle 80.

Carrera Séptima.

Vía Suba – Cota.

Vía Bogotá – La Calera.

Vía Bogotá – Choachí.

Vía al Llano (antigua vía a Villavicencio).

La Secretaría de Movilidad recomendó programar el regreso con anticipación y verificar cuál es el horario autorizado según el último dígito de la placa para evitar sanciones y congestiones innecesarias.

La Secretaría Distrital de Movilidad ha explicado que esta medida hace parte de una estrategia integral de gestión del tráfico que incluye monitoreo permanente desde el Centro de Gestión de Tránsito, regulación semafórica, atención de incidentes y coordinación con la Policía de Tránsito para responder con mayor rapidez ante cualquier emergencia vial.

Durante los puentes festivos también se fortalecen los operativos de control sobre exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y estacionamiento indebido en los principales corredores de acceso.

Los puentes festivos movilizan más de un millón de vehículos

Las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad muestran la magnitud de estas operaciones. En los puentes festivos recientes, el Distrito ha estimado movimientos superiores a un millón de vehículos entre las salidas y los ingresos a Bogotá, razón por la cual activa dispositivos especiales de movilidad para minimizar los tiempos de viaje y atender oportunamente cualquier incidente.

Recomendaciones para un regreso seguro

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó revisar previamente el estado mecánico del vehículo, verificar frenos, llantas, luces y niveles de aceite antes de emprender el viaje de regreso. También pidió respetar los límites de velocidad, evitar conducir con fatiga o bajo los efectos del alcohol y consultar el estado de las vías antes de iniciar el recorrido.

Las autoridades recordaron que incumplir el pico y placa regional puede dar lugar a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito, por lo que insistieron en planear el regreso teniendo en cuenta el horario correspondiente al último número de la placa.

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