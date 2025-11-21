Cayó alias ‘Boliqueso’, mano derecha de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños

La Policía de Bogotá capturó a alias ‘Boliqueso’, señalado como mano derecha de ‘Castor’, cabecilla de Los Costeños, en un operativo en Hayuelos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

En un operativo de rutina al occidente de la ciudad, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas a alias ‘Boliqueso’, de 30 años, un hombre de confianza de alias ‘Castor’, el cabecilla del grupo delincuencial Los Costeños.

La detención ocurrió en el marco de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia” y se hizo efectiva luego de que los uniformados del CAI Hayuelos lo identificaran en actitud sospechosa y tratando de evadir a las autoridades durante labores de registro y control.

Al detenerlo, verificaron que contra él había una orden judicial vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico o porte de armas.

Las investigaciones apuntan a que ‘Boliqueso’ habría ocupado un lugar relevante en la estructura criminal de Los Costeños, y que, incluso desde la cárcel, alias ‘Castor’ le enviaba instrucciones para promover extorsiones contra comerciantes en Barranquilla, con montos que iban desde $1 millón hasta los $50 millones.

Según las autoridades, esta banda criminal está implicada en homicidios selectivos, tráfico de armas y estupefacientes. Curiosamente, ‘Boliqueso’ ya había sido capturado en Medellín en 2024 y estaba bajo detención domiciliaria, pero habría retomado su actividad delictiva con la consigna de continuar el legado criminal de ‘Castor’. Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Este arresto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto de Los Costeños. Recientemente, la banda firmó una tregua en La Picota con su rival, Los Pepes, un pacto de cuatro puntos que incluye el desarme progresivo, la prohibición del reclutamiento de menores, la transición hacia economías legales y proyectos de resocialización carcelaria.

El acuerdo estará vigente hasta el 20 de enero de 2026, tiempo durante el cual ambas estructuras se comprometen a “no cometer homicidios, robos ni extorsiones” en Barranquilla y su área metropolitana.

En el comunicado de La Picota, alias ‘Castor’, máximo líder de los Costeños, dijo que el objetivo es “someternos a la ley”, reparar a las víctimas y transformar la estructura criminal a través de una hoja de ruta más pacífica. Sin embargo, analistas advierten que para que la tregua sea efectiva se requiere verificación ciudadana y acompañamiento institucional.

