Olga Patricia Miranda, la candidata que le apuesta a una Fuerza Pública respetada

Olga Patricia Miranda Gómez menciona que también trabajará por el gremio del transporte. Foto: Archivo Particular

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las propuestas de Olga Patricia Miranda Gómez, quien dice que trabajará para que en la capital haya seguridad, una Fuerza Pública respetada y por la vivienda digna para personas de escasos recursos.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy ingeniera de sistemas, magister en docencia. He sido docente universitaria por 15 años, gerente de Desarrollo Camionero de Colfecar, broker inmobiliario y emprendedora. Me inscribí por la plataforma del partido, hice todo el proceso y después de pasar todo, fui seleccionada. No tengo maquinaria ni ediles, voy sola.

Leer: Kennedy: Sicario esperó a que su víctima abriera el garaje de la casa para matarlo

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque quiero trabajar por la Bogotá que nos recibe a todos. Trabajar para lograr nuevamente la tranquilidad con seguridad y una Fuerza Pública respetada; por una vivienda digna para las personas de escasos recursos y seguir trabajando por el gremio del transporte y por los jóvenes escolarizados.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Diego Molano.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No.

De ser electa, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Seguridad, transporte y movilidad.

Podría interesarle: Estas son las películas que podrá ver gratis en la Cinemateca de Bogotá

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Fuerza pública empoderada, terminar vías y educación de calidad.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Es muy importante hacer un cambio en la justicia y aumentar en el número de policías y fuerza pública en general, respetando las leyes.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No, porque la Policía debe ser nacional.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Porque la ciudad no puede esperar más por un mejor servicio público de transporte y a esta altura, no podemos permitirnos cambios.

Corredor Verde por la Séptima, ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. Porque no podemos permitirnos acabar con vías en una ciudad tan congestionada.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Como lo han propuesto diferentes entidades, se debe trabajar con cualquiera de estas tres alternativas: incineración, producción de energía y abono.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Tener claros temas de movilidad, transporte y medioambiente, que se debe trabajar con las diferentes secretarías y en diálogo permanente con los ciudadanos para poder llegar a acuerdos.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Sí, esto nos ayudaría a mejorar la situación actual de Bogotá.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Pésima.

Leer: Feria de empleo: 2.000 vacantes para personas con y sin discapcidad en Ciudad Bolívar