Operario del Metro será judicializado tras atacar bus de TransMilenio en medio de un bloqueo

Momento en el que un operador de un subcontratista del consorcio chino que construye el Metro ataca con una piedra al bus articulado. Foto: Redes sociales

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Tras los bloqueos que algunos operarios de las obras del metro adelantaron en la Primera de Mayo con NQS por demoras con el pago de su salario, la Empresa Metro anunció que uno de los trabajadores implicados será judicializado por su presunta participación en la afectación a un bus de TransMilenio, durante la protesta.

El hecho, calificado como un acto vandálico por la entidad, ocurrió durante una protesta de trabajadores vinculados al concesionario Metro Línea 1 (ML1), a través de subcontratistas. En la movilización, los trabajadores reclamaban la ausencia de respuestas frente al retraso en la consignación de sus salarios.

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El trabajador no pertenece a la Empresa Metro

Uno de los puntos clave del pronunciamiento es que la persona involucrada no hace parte de la planta de la Empresa Metro de Bogotá ni es contratista directo de la entidad, lo que marca distancia institucional frente a lo ocurrido. En este sentido, según la entidad, el trabajador estaría vinculado a subcontratistas del concesionario encargado de la obra.

No obstante, la Empresa Metro solicitó formalmente al concesionario ML1 la identificación plena del trabajador, con el objetivo de avanzar en su judicialización y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes.

De hecho, horas después del comunicado, el propio alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el operario fue retirado de su cargo y denunciado formalmente por su ataque al bus articulado.

Esto es inaceptable. Es un hecho violento que no se puede aceptar por parte de nadie, y mucho menos de alguien que trabaja para la ciudad.



El hombre ya fue identificado y, con ayuda del Metro, TransMilenio interpondrá mañana la denuncia penal en su contra. Así mismo, fui… https://t.co/B8NTbQfNG2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 6, 2026

El trasfondo: tensiones con subcontratistas

El incidente se da en medio de reclamos de trabajadores vinculados a subcontratistas del proyecto, quienes han manifestado inconformidades relacionadas con pagos.

Frente a esto, la Empresa Metro aclaró que está al día con sus obligaciones hacia el concesionario, y que las relaciones con subcontratistas corresponden a acuerdos privados que deben resolverse por los canales establecidos.

No es la primera vez que se evidencian este tipo de inconformidades, en las cuales trabajadores adscritos a subcontratistas del Metro manifiestan demoras con el pago de sus salarios.

Cronología de otros hechos similares:

6 de febrero: Bloqueo en el patio taller por deudas de Icmec .

6 de marzo: Paro en la avenida Caracas por retrasos de más de 30 días.

6 de abril: Protestas y colapso en la Primero de Mayo por deudas de Inacar y Gragontec.

La recurrencia de estos paros pone bajo la lupa no solo a los subcontratistas, sino a la capacidad de la interventoría y de la propia Empresa Metro de Bogotá para vigilar la solvencia y el cumplimiento de los cronogramas de pagos de quienes ejecutan el proyecto.

Críticas por la medida

Aunque el rechazo por el acto vandálico fue generalizado, para una parte de la ciudadanía resultó cuestionable que el esfuerzo haya sido por sancionar al trabajador, y no para garantizar el pago puntual de quienes laboran día a día en la obra más importante del país.

Desde el concejo, la cabildante Heidy Sánchez reprochó el anuncio del alcalde Galán respecto a las sanciones para el trabajador, y pidió que el Ministerio del Trabajo investigue la situación en los tramos a cargo de subcontratistas.

Inaceptable es que no les paguen el salario a tiempo. Son trabajadores de la ciudad solo cuando conviene, bien sabe usted que la mayoría están tercerizados y precarizados como ya hemos denunciado anteriormente. Si bien, la acción del trabajador fue excesiva y reprochable, usted… https://t.co/3QUEVeXBKW — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) April 7, 2026

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