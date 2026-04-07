Alcalde Galán rechaza que cabecilla de peligrosa banda en Bogotá sea nombrado gestor de paz

Para sostener su actividad, la organización utilizaba taxis como fachada para mover droga y armas desde Usme hacia el norte de la ciudad. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un operativo de gran escala contra el crimen en Bogotá terminó abriendo un nuevo frente de debate político. Tras la captura de 23 integrantes de la banda criminal ‘El Mesa’ en las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán cuestionó que el cabecilla de esa estructura haya sido designado como gestor de paz, lo que —según dijo— contradice los esfuerzos de seguridad en la ciudad.

El pronunciamiento se dio luego de que autoridades confirmaran que, en medio de la ofensiva contra esta organización, el líder del grupo criminal tiene suspendida su orden de captura en el marco de procesos del Gobierno nacional.

Más información sobre Bogotá: Así encontraron a la niña de 7 años raptada al norte de Bogotá: helicóptero y plan candado.

23 capturados y una estructura violenta

La acción fue liderada por la Dijín, la Fiscalía y la Policía, con apoyo de la Alcaldía, y permitió desarticular una red con presencia en Bogotá desde hace más de una década.

Según las autoridades, entre los capturados hay ocho presuntos sicarios, uno de ellos vinculado a cerca de 50 homicidios en el país, lo que da cuenta del nivel de violencia de esta estructura criminal.

La banda ‘El Mesa’ está señalada de delitos como homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas y extorsión, y tendría responsabilidad en varios crímenes recientes en la capital.

El punto de choque: el “gestor de paz”

El centro de la polémica está en que alias “El Montañero”, señalado como cabecilla de esta organización, fue designado como gestor de paz, lo que implicó la suspensión de su orden de captura.

Galán cuestionó duramente esta decisión y advirtió que envía un mensaje contradictorio: mientras en Bogotá se capturan miembros de la banda, a su líder se le otorgan beneficios judiciales en el marco de negociaciones.

El alcalde fue más allá y planteó que este tipo de medidas hacen más difícil la lucha contra estructuras criminales en las ciudades.

“Mientras que aquí se lucha contra esa banda, a nivel nacional, al jefe, un señor alias Montañero, le quitan la orden de captura y lo nombran gestor de paz. Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, reclamó el alcalde.

Una banda con presencia nacional

Las investigaciones señalan que ‘El Mesa’ no es una estructura menor. Se trata de una organización con origen en Antioquia y presencia en varias regiones del país, incluida Bogotá, donde operaba en localidades como Suba, Ciudad Bolívar y Usme.

Además, habría tejido alianzas con otros grupos armados ilegales, lo que le permitió expandir actividades como el tráfico de drogas, extorsiones y control territorial.

Mientras el Gobierno nacional impulsa la figura de gestores de paz como parte de su estrategia, desde las ciudades surgen cuestionamientos sobre los efectos de estas decisiones frente al crimen organizado.

¿Quién es alias Montañero?

Alias “El Montañero”, cuyo nombre ha sido identificado como Gustavo Adolfo Pérez Peña, es considerado uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Colombia y líder histórico de la banda ‘El Mesa’. Esta estructura surgió en el municipio de Bello (Antioquia) en la década de 1990 y, bajo su mando, logró expandirse a varias regiones del país, incluyendo Bogotá y municipios de Cundinamarca.

Según reportes de inteligencia, ‘El Mesa’ cuenta con cientos de integrantes y está involucrada en delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, tráfico de armas, desplazamiento forzado y control territorial en distintas zonas urbanas. La organización ha sido señalada, además de mantener disputas violentas con otros grupos criminales por el dominio de rentas ilegales, especialmente en el oriente antioqueño.

El historial de alias “El Montañero” incluye capturas y condenas previas, entre ellas una sentencia por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad documental. Incluso, ha sido vinculado a investigaciones por homicidio, como un caso ocurrido dentro de un centro penitenciario en Boyacá.

Pese a este prontuario, su nombre volvió al centro del debate nacional luego de ser incluido en procesos del Gobierno como gestor de paz, lo que implicó la suspensión de órdenes de captura en su contra y abrió una fuerte controversia sobre los alcances de esta figura frente a estructuras del crimen organizado.

Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Dijín, a la Fiscalía y a la @PoliciaBogota, fueron capturados 23 miembros de la banda “El Mesa”, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levantó la orden de… pic.twitter.com/qiSmSoHgh7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 6, 2026

Le puede interesar: Justicia para Leidy Cadena: la primera condena contra agente del Esmad por lesión ocular.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.