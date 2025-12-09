Operativo en la carrera séptima terminó en comparendos e incautación de cilindros de gas

Cuatro cilindros de gas incautados en la vía pública. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un nuevo operativo de control al espacio público, las Alcaldías locales de La Candelaria y Santa Fe, junto al Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Nacional, se desplegaron en la carrera séptima, uno de los corredores con mayor afluencia de vendedores ambulantes.

Lea más: UAESP incorpora el servicio social como sanción para quienes afecten el espacio público

Durante el operativo donde abordaron 20 vendedores, incautaron cuatro cilindros de gas e impusieron dos comparendos para sancionar conductas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana mediante el uso de elementos peligrosos en espacio público, además de sensibilizar a vendedores informales sobre los peligros del uso irregular de gas en la calle.

“En época navideña hay un riesgo enorme por la cantidad de personas que van a transitar entre la Plaza Bolívar y la Plaza Cultural de la Santamaría. Estamos en operativos de control de pipetas, porque ponen en peligro a la ciudadanía. Eso lo hemos venido socializando a través de mesas de diálogo abiertas con las y los vendedores, y seguiremos haciendo las intervenciones”, indicó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

En Bogotá, de los 89.000 vendedores caracterizados, 10.331 corresponden a puestos de comida que cocinan en el espacio público con pipetas o fogones.

Según el Instituto para la Economía Social (IPES), el uso inadecuado de pipetas de gas en la calle representa un riesgo latente de fugas, explosiones e incendios cuando no se cumplen los estándares de seguridad fijados en la Resolución 180196 de 2006.

Le puede interesar: Inspector de policía de Soacha denunciado por acoso sexual será imputado por la Fiscalía

Un cilindro dañado o mal manipulado, con abolladuras, fugas, válvulas defectuosas o almacenamiento inadecuado, puede generar explosiones o incendios. Por ello, la administración distrital tiene la responsabilidad de prevenir estos riesgos, aplicando el marco legal vigente y garantizando la protección a la comunidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.