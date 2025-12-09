Logo El Espectador
Operativo en la carrera séptima terminó en comparendos e incautación de cilindros de gas

La medida de recuperación de espacio público fue adelantada por el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Bogotá.

Redacción Bogotá
10 de diciembre de 2025 - 02:59 a. m.
Cuatro cilindros de gas incautados en la vía pública.
Foto: Alcaldía de Bogotá
En un nuevo operativo de control al espacio público, las Alcaldías locales de La Candelaria y Santa Fe, junto al Cuerpo Oficial de Bomberos y la Policía Nacional, se desplegaron en la carrera séptima, uno de los corredores con mayor afluencia de vendedores ambulantes.

Durante el operativo donde abordaron 20 vendedores, incautaron cuatro cilindros de gas e impusieron dos comparendos para sancionar conductas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana mediante el uso de elementos peligrosos en espacio público, además de sensibilizar a vendedores informales sobre los peligros del uso irregular de gas en la calle.

“En época navideña hay un riesgo enorme por la cantidad de personas que van a transitar entre la Plaza Bolívar y la Plaza Cultural de la Santamaría. Estamos en operativos de control de pipetas, porque ponen en peligro a la ciudadanía. Eso lo hemos venido socializando a través de mesas de diálogo abiertas con las y los vendedores, y seguiremos haciendo las intervenciones”, indicó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

En Bogotá, de los 89.000 vendedores caracterizados, 10.331 corresponden a puestos de comida que cocinan en el espacio público con pipetas o fogones.

Según el Instituto para la Economía Social (IPES), el uso inadecuado de pipetas de gas en la calle representa un riesgo latente de fugas, explosiones e incendios cuando no se cumplen los estándares de seguridad fijados en la Resolución 180196 de 2006.

Un cilindro dañado o mal manipulado, con abolladuras, fugas, válvulas defectuosas o almacenamiento inadecuado, puede generar explosiones o incendios. Por ello, la administración distrital tiene la responsabilidad de prevenir estos riesgos, aplicando el marco legal vigente y garantizando la protección a la comunidad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
