Opinión: Bien por la Secretaría de Educación

Confieso que me ha gustado la decisión de la Secretaría de Educación de Bogotá, en lo que tiene que ver con la expedición de un documento orientador para profesores que deban abordar casos de matoneo escolar a adolescentes que declaren sus preferencias sexuales diversas de manera abierta.

Me alegra además porque eso demuestra que las instituciones del Estado comienzan a entender que la sexualidad no la define la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando expide una cédula, que este tema lo decide la persona y para esto no necesita tener 18 años.

Hay quienes lo deciden antes de cumplir la mayoría y hay también quienes lo definen muchísimo tiempo después. Pero más allá de la edad en la que se encuentre la persona cuando dice abiertamente soy homosexual, lesbiana, trans, bisexual, etc., esto debe ser un tema de respeto total por su decisión.

Por lo anterior, aplaudo la expedición de una guía que permita a los docentes de los diferentes colegios del Distrito, entender el tema y orientar la manera en cómo tratar los casos de burlas, insultos y mal trato por parte de otros estudiantes hacia el adolescente que exprese sus gustos hacia los otros, de manera abierta y sin pena alguna.

Esta labor demuestra que muy a pesar de las dificultades que pueda enfrentar la gestión de esta Secretaría para garantizar el acceso de millones de niños y adolescentes a clases en las diferentes instituciones de educación primaria y secundaria, Bogotá cuenta con una entidad que entiende a la sociedad de hoy día, y que sus funcionarios tienen la disposición para atender la problemática que esta vive y que de una u otra manera se refleja en el comportamiento de sus niños y jóvenes.

Pero a propósito de la Secretaría de Educación, en mi opinión anterior, lancé una fuerte crítica a esta entidad, producto de un seguimiento periodístico a determinados casos de familias que no han logrado el acceso al servicio de movilidad escolar para sus niños en la localidad de Kennedy. Por ser un tema bastante amplio, dialogué con algunos funcionarios de la entidad quienes me explicaron que justamente en esta zona de Bogotá, en los dos últimos meses se vino una cascada de solicitudes de último momento, sumado a otro tipo de circunstancias particulares de estos hogares que provocaron largas filas en el centro de atención.

De acuerdo con datos entregados por la entidad, en las últimas semanas se han resuelto un total de 69 mil solicitudes (46.801 con respuesta positiva y 22.840 de forma negativa), con lo que queda claro el esfuerzo que se hace para garantizar el acceso a la educación de niños y adolescentes en toda la ciudad, y la gestión que se realiza para superar las dificultades que se presentan cada día, que valga reconocer, son muchísimas.

No así, creo que es necesario leer las circunstancias del día a día para tratar de ir un paso adelante y no dejar que las sorpresas acaben con la buena gestión que se viene ejecutando y que pueden dar al traste con la buena labor de miles de funcionarios que ponen su empeño para que la tarea quede bien hecha.

Muy bien por la expedición del documento orientador, y que ojalá trabajos como estos permitan visibilizar mejor las diferentes labores que ejecuta toda una entidad.

