Opinión: Bogotá será la más beneficiada si se eliminan trámites para crear empresas

Estas cifras evidencian la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para la economía bogotana. Buena parte de estas iniciativas empresariales surge del esfuerzo de personas que desean construir su propio negocio, generar ingresos para sus familias y contribuir al desarrollo económico de la ciudad. En…

Información de la Cámara de Comercio de Bogotá indica que, al finalizar el año 2024, se registraron un total de 463.596 microempresas, 24.883 pequeñas empresas, 7.094 medianas empresas y 3.367 grandes empresas.

Estas cifras evidencian la importancia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para la economía bogotana. Buena parte de estas iniciativas empresariales surge del esfuerzo de personas que desean construir su propio negocio, generar ingresos para sus familias y contribuir al desarrollo económico de la ciudad. En Bogotá, muchos de estos emprendedores pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4, y encuentran en la creación de empresa una oportunidad para mejorar su calidad de vida y alcanzar la independencia económica.

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Sin embargo, iniciar un negocio formal no siempre resulta sencillo. Muchos emprendedores deben enfrentarse a extensas jornadas para reunir y radicar documentos, cumplir requisitos ante distintas entidades y esperar durante meses una respuesta que les permita poner en marcha sus proyectos. A estas dificultades se suman, en ocasiones, la falta de orientación, la demora en los procedimientos administrativos y el trato inadecuado por parte de algunos funcionarios públicos encargados de atender a los ciudadanos.

Por todo lo anterior, resulta especialmente pertinente el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo propósito es eliminar trámites innecesarios y facilitar la creación y formalización de nuevos emprendimientos. Se trata de una iniciativa que reconoce una realidad evidente: cuando los procedimientos administrativos se convierten en una barrera para emprender, no solo se afecta al empresario, sino también a la generación de empleo, la competitividad y el crecimiento económico del país.

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En ese sentido, merece destacarse que el representante a la Cámara Mauricio Toro, a través de la Comisión Accidental de Emprendimiento, Competitividad e Innovación de la Cámara de Representantes, haya respaldado la iniciativa mediante una ponencia positiva, pese a sus diferencias con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Este respaldo demuestra que los asuntos relacionados con el emprendimiento y el desarrollo empresarial deben abordarse desde el diálogo y la búsqueda de consensos, más allá de las diferencias políticas.

De aprobarse el proyecto, Bogotá podría ser una de las principales beneficiadas, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. La reducción de las barreras administrativas permitiría que nuevos emprendedores ingresaran al mercado formal y que quienes ya tienen un negocio pudieran concentrar sus esfuerzos en producir, vender, generar empleo y consolidar sus proyectos, en lugar de invertir tiempo y recursos en procedimientos prolongados.

Al respecto, el congresista ha señalado que la reducción de trámites que pueden tardar entre ocho y 16 meses beneficiaría a más de 460.000 empresas registradas en Bogotá. También ha advertido sobre las dificultades que enfrentan algunos establecimientos cuando no logran obtener oportunamente permisos de entidades como los cuerpos de bomberos o las secretarías de salud, o cuando se presentan demoras en su renovación. En determinados casos, estos obstáculos pueden conducir al cierre de negocios que ni siquiera han tenido la oportunidad de alcanzar una rentabilidad mínima.

Asimismo, comparto la posición del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, en cuanto a la necesidad de facilitar la formalización empresarial. Si se pretende que los ciudadanos cuenten con alternativas legales y sostenibles para garantizar el sustento de sus familias, es indispensable crear condiciones que les permitan desarrollar sus actividades económicas sin quedar atrapados en una burocracia excesiva. La formalización debe ser una oportunidad para crecer, no una carrera de obstáculos que desestimule a quienes desean hacer las cosas correctamente.

En este contexto, simplificar los trámites no significa eliminar los controles necesarios para proteger la salud pública, la seguridad de los ciudadanos o el cumplimiento de las normas. Significa hacer que las instituciones sean más eficientes, coordinar sus procedimientos y ofrecer respuestas oportunas. Un Estado moderno debe garantizar que los requisitos sean claros, proporcionales y transparentes, y que ningún emprendedor tenga que abandonar su proyecto por la lentitud de la administración pública.

La lucha contra la informalidad también exige reconocer que detrás de cada pequeño negocio hay una familia, una aspiración y, en muchos casos, una alternativa frente al desempleo y la falta de oportunidades. Cuando se facilita la creación de empresas formales, se amplían las posibilidades de generar ingresos estables, acceder a la seguridad social, fortalecer la economía local y construir un entorno empresarial más competitivo. De esta manera, la formalización puede convertirse en una herramienta concreta de inclusión económica y movilidad social.

Finalmente, facilitar el emprendimiento debe entenderse como una apuesta por el futuro de Bogotá y de Colombia. Ofrecer a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, oportunidades reales para crear y sostener negocios legales contribuye a reducir las condiciones de vulnerabilidad que pueden facilitar su vinculación a la delincuencia común o al crimen organizado. No se trata de afirmar que la falta de empleo conduce inevitablemente al delito, sino de comprender que una sociedad con mayores oportunidades económicas puede construir mejores alternativas para sus nuevas generaciones.

Por ello, el Congreso y el Gobierno deben avanzar en la aprobación e implementación de medidas que eliminen las barreras burocráticas innecesarias, fortalezcan la atención al ciudadano y acompañen a los emprendedores durante las distintas etapas de sus negocios.