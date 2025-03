Opinión: ¿Calladitos se ven mejor?

Decenas de mujeres se reunieron hoy en Bogotá para rechazar la violencia sexual en el Paro Nacional. Foto: Natalia Pedraza Bravo

En diferentes oportunidades leí y releí el primer comunicado de la Secretaría de Educación de Bogotá, expedido luego de la protesta de vecinos y miembros de la comunidad del Colegio Los Periodistas cuando se enteraron que una menor de edad, al parecer, fue violentada sexualmente al interior de la institución.

En uno de sus párrafos el comunicado de la entidad dice así:

“Estos hechos son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, sin que haya una conclusión al momento, de modo, tiempo y lugar. Hacemos un llamado a la comunidad a permitir el desarrollo de las investigaciones sin recurrir a vías de hecho. Si bien es legítima la indignación ciudadana ante cualquier acto de violencia, es fundamental actuar con responsabilidad y evitar la estigmatización de los colegios y sus comunidades educativas. Atentar contra ellas pone en riesgo el derecho a la educación de miles de niñas, niños y jóvenes. Reiteramos que ante situaciones como esta, es esencial garantizar el debido proceso y priorizar el restablecimiento de derechos, siempre con el foco en la protección y el bienestar de la niñez. Ni los colegios, ni el personal docente, ni la comunidad educativa pueden ser señalados o atacados sin una investigación objetiva y concluyente. La estigmatización no solo es injusta, sino que también pone en peligro la seguridad y el derecho a la educación de toda la comunidad educativa”.

Compartí el texto con varios colegas y la conclusión a la que llegamos era la misma: entre líneas, la Secretaría de Educación está diciendo: ¿calladitos se ven mejor?

Por lo anterior, quiero preguntar a la Secretaría de Educación, Isabel Segovia, sí es este el tipo de mensajes que entre líneas quiere enviar la entidad a toda una comunidad de padres de familia y estudiantes de los colegios públicos de Bogotá, que con toda su razón se indignan cuando se enteran que, a una niña menor de 5 años, de manera abusiva le arrebataron su inocencia.

Por supuesto que hay que llamar a la calma, pero que pena, señores, esta no es la forma, entre otras, porque los vidrios y puertas de un colegio se pueden reparar, no importa cuánto cuesten, mientras que la dignidad e inocencia de una niña, jamás podrá ser reparada. Me cuesta creer que la secretaría de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, no lo sepa y permita este tipo de comunicados que, en lugar de apaciguar los ánimos, los enardece más.

Tienen toda la razón los padres de familia en exigir respuestas al rector o rectora del colegio Los Periodistas. Al fin de cuentas es la cabeza de esta institución y por tanto no está bien que se esconda en las faldas de la secretaria de Educación, como hacen la mayoría de los rectores de los colegios públicos, por no decir que todos, que dan como respuesta ante cualquier inquietud que pueda tener una mamá o un papá, que envíen una carta y la radiquen en la portería del Colegio, que muy posiblemente no será contestada y sí lo es, se hace de manera extemporánea.

De esto último he sido testigos en dos ocasiones en el IED Tom Adams, en los recientes años, donde constantemente se presentaban casos de bullyng. Por este asunto, un estudiante y adolescente víctima terminó en una clínica de reposo y con droga psiquiátrica de por vida. En otro, el menor que en ese entonces tenía 8 años, era obligado por su victimaria a sustraer cosas de su hogar ¿Qué hicieron en el colegio?, la respuesta es muy sencilla: nada, porque como era de esperarse, el rector nunca puso la cara.

Ni hablar del IED Las Américas, donde sus alumnos han convertido al barrio Camilo Torres en un ring de boxeo a los ojos de los vecinos y del mismo rector, quien de acuerdo con los integrantes de la Junta de Acción Comunal, da como respuesta que solo es responsable por lo que ocurra de la puerta hacia adentro, y claro, el problema se lo deja a la comunidad para que se entienda con la Policía y con la Secretaría de Educación, porque el, al igual que sus colegas, prefiere quedarse en la comodidad de su oficina mientras se esconde también debajo de las faldas de la secretaria.

Todos estos problemas son alertados con anticipación por los padres de familia, de hecho, la menor que al parecer fue violentada sexualmente en el Colegio Los Periodistas, prendió la alarma y la queja fue ignorada en un comienzo y solo cuando la madre buscó a los periodistas de los medios de comunicación y la comunidad protestó, ahí si pusieron atención y dieron la cara, aunque nunca se vio al rector explicando lo ocurrido.

Es ahí, donde surge la pregunta del millón, ¿los directivos de los colegios públicos de Bogotá ponen la cara ante los padres de familia y responden de manera adecuada cada queja e inconformidad que estos tienen?

Me da la impresión de que no lo hacen y que solo actúan cuando el problema se crece y llega a los medios de comunicación, y entonces, la Secretaría de Educación, debe salir a explicar lo ocurrido, el tema es que los mensajes que entre líneas se están enviando, no son los adecuados.

Disculpará usted, señora secretaria de Educación, pero unos vidrios y una puerta se pueden reparar, pero la dignidad e inocencia de nuestros niños y niñas, destruidas por un degenerado, jamás se podrán reparar.

