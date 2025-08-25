Opinión: Conocimientos de ciudad

Vista general de la ciudad de Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es claro que, en todos nuestros actos y ejecutorias de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, como la institución cívica que somos, hay un elemento emocional de gran hondura. Es más, aún se podría decir que hay un elemento moral de gran hondura, en el sentido en que lo moral nos remite a lo más humano concebible, a las potencias más nobles y vitales que se puedan concebir en el ser humano. Eso explica que llevemos más de 100 años empeñados en la protección de la ciudadanía y sus derechos, sin doblegarnos ante ninguna ideología ni ningún interés económico.

Sin embargo, ese potente élan vital del que nos hablan la filosofía y la tradición espiritual, que siempre nos ha nutrido y vigorizado, puede, en nuestro caso, o debe, de hecho, complementarse con lo técnico, lo académico y lo científico, en el desarrollo de algunas de nuestras tareas y en el logro de algunos de nuestros objetivos más preciados. Eso es justamente la Cátedra Bogotá y el potente dispositivo digital que la alimenta, DataCivilidad.

Estas herramientas buscan proporcionar a niños y jóvenes “conocimientos de ciudad”. Nada más y nada menos. Solo así podrán transformar sus entornos y ejercer cabalmente su condición de ciudadanos. No basta querer mejorar mi barrio, mi conjunto, mi parque -en lo material y en lo social-, necesito, además, saber cómo. Y esa es la tarea en la que estamos en nuestros programas de formación y de gestión comunitaria. No es otra. Es una tarea necesaria, impostergable, que, por otra parte, no se visualiza con frecuencia en los planes de estudio ni en los currículos de las instituciones educativas.

¿Cuáles son los límites territoriales de mi localidad y cómo se establecieron? ¿Cuál ha sido el desarrollo demográfico y urbano de mi barrio, a lo largo de su historia? ¿Cuál es la condición actual de mi entorno, en lo relativo a la percepción efectiva de los servicios públicos y el trazado y proyección de sus vías de movilización y acceso? ¿Cuáles son mis deberes y derechos como habitante de mi ciudad, y ante quién debo tramitarlos y gestionarlos? ¿Cuáles son las instancias de participación en el gobierno de la ciudad, de las que tengo que estar enterado y a las que tengo derecho? ¿Cómo puedo entrar en contacto con los rudimentos de disciplinas que necesito para transformar mi entorno urbano inmediato, como la estadística, la demografía, la formación política e histórica, la cartografía o la conservación de los recursos naturales?

Esa es la combinación que necesitamos y que la SMOB está logrando en los programas y cursos que imparte a través de la Cátedra Bogotá Construyendo Civilidad. Poco a poco. Nos hemos desplegado, nos hemos prodigado, nos hemos aliado, nos hemos comprometido. Todo para que los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad, tengan herramientas -además de su corazón y su mirada límpida y honrada-, que les permitan ejercer su ciudadanía. Mejorar y perfeccionar su mundo, el microcosmos en el que habitan.

Esa es la combinación que necesitamos: alma y conocimiento. Más civilidad, Mejor Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.