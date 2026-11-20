No es casualidad que a las grandes vías las llamemos arterias. Y las de la Región sufren de taponamiento. La calle 13 y la calle 80 llevan años al borde del infarto. Hasta 90 minutos puede tardar un camión cargado de flores en recorrer los 15 kilómetros que separan los centros de producción de la Sabana de…

Todos sabemos qué pasa cuando una arteria del corazón se tapa: los órganos dejan de funcionar, el cuerpo colapsa. Con nuestras ciudades pasa lo mismo. El sistema circulatorio que les permite seguir funcionando es el sistema de transporte.

No es casualidad que a las grandes vías las llamemos arterias. Y las de la Región sufren de taponamiento. La calle 13 y la calle 80 llevan años al borde del infarto. Hasta 90 minutos puede tardar un camión cargado de flores en recorrer los 15 kilómetros que separan los centros de producción de la Sabana de Occidente del aeropuerto El Dorado. A ratos avanza a 11 kilómetros por hora, más despacio que una bicicleta. Mientras tanto, el corazón logístico del país enfrenta el desafío de seguir creciendo. Pero un corazón más grande con las arterias tapadas no es un corazón más fuerte. Es un corazón en riesgo.

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El Dorado es el puerto de una región sin mar. En 2024 movilizó 45,8 millones de pasajeros y en 2025 despachó 810.800 toneladas de carga: tres de cada cuatro kilos de la carga aérea de Colombia. Buena parte de esa carga tiene pétalos: cerca de 300.000 toneladas de flores al año, y Cundinamarca concentra el 71 % de las hectáreas floricultoras del país. Ahí hay una región que produce casi uno de cada tres pesos del PIB nacional.

El Dorado no solamente es el aeropuerto de Bogotá, es un centro logístico regional. El 23,9 % del área concesionada de El Dorado está en Funza, pero hoy, la Sabana de Occidente depende casi por completo de dos arterias para llegar a El Dorado: la calle 13 y la calle 80. Necesitamos resolver también estos cuellos de botella.

En ese contexto, se estudian iniciativas de ampliación como El Dorado Max, una propuesta de origen privado que está en revisión de la ANI. Esta propuesta incluye una ampliación de la calle 63, conexión con TransMilenio y pasos elevados sobre la calle 26, pero hay más por hacer.

La buena noticia es que ya empezamos el tratamiento. En septiembre, la Agencia Regional de Movilidad, Funza y Bogotá firmaron un convenio por $21.036 millones, con el apoyo técnico del IDU, para estructurar el Circuito Regional Aeroportuario: tres corredores nuevos hacia el aeropuerto por la avenida Luis Carlos Galán –La Esperanza– hasta Funza, la carrera 103 hasta la calle 26 y la avenida TAM desde la calle 13. Podríamos decir que es un bypass, un camino nuevo para no depender de dos arterias tapadas.

Por supuesto, este tratamiento no está esperando a la cirugía. Desde octubre, un piloto abrió en la hora pico una salida alterna a la calle 13 por la avenida La Esperanza y la carrera 103. Sin poner un ladrillo, el trayecto de Mosquera a Bogotá pasó de 32 a 17 minutos y la velocidad en la calle 13 se duplicó. Si con señales y coordinación ganamos un cuarto de hora, imaginemos lo que podemos lograr con infraestructura.

Para implementar todas estas soluciones debemos recordar que la movilidad no se detiene en los límites municipales, así como la sangre no se detiene en un órgano. Los municipios conocen su territorio, Bogotá aporta su capacidad técnica, la Nación lidera los grandes proyectos y la Agencia Regional de Movilidad articula para que todo funcione como una sola red. Porque un aeropuerto de talla mundial no empieza en la puerta de embarque, empieza en la Sabana.

Lo que está en juego es la competitividad de El Dorado frente a otros centros aeroportuarios de América Latina. Nada de eso se decide solo dentro de las terminales. Se decide en la glorieta de Mosquera a las seis de la mañana, en la bodega de Funza que despacha rosas para San Valentín, en la trabajadora de Facatativá que necesita llegar a tiempo a su turno.

No hay aeropuerto sin visión regional, y no hay región que funcione con las arterias tapadas. El futuro de El Dorado también se construye en tierra. A la región le toca destapar las arterias.

Por Claudia Mercado Velandia, directora de la Agencia Regional de Movilidad, ARM