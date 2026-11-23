Por eso, no se puede restringir el derecho al rebusque de quienes han encontrado en el reciclaje una forma legítima de conseguir el pan de cada día. Sin embargo, una cosa es reconocer y respetar su actividad económica y otra muy distinta permitir que, bajo el amparo de esa labor, algunos terminen…

Negarles a las personas la posibilidad de buscar el sustento diario en un país cuya sociedad es excluyente y a la que poco parece importarle lo que le ocurra al otro, incluso cuando comparte con él la misma cuadra, resulta tan infame como miserable.

Por eso, no se puede restringir el derecho al rebusque de quienes han encontrado en el reciclaje una forma legítima de conseguir el pan de cada día. Sin embargo, una cosa es reconocer y respetar su actividad económica y otra muy distinta permitir que, bajo el amparo de esa labor, algunos terminen afectando la tranquilidad, la salubridad y la convivencia de los demás ciudadanos. Esto último es precisamente lo que viene ocurriendo en distintos sectores de Bogotá, ante la aparente indiferencia de las autoridades distritales. ¡Qué extraño!

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Se ha vuelto costumbre que, a altas horas de la noche o durante la madrugada, lleguen recicladores con sus carretas de madera a diferentes barrios de la ciudad, no precisamente para recoger el material aprovechable que posteriormente venden para conseguir su sustento, sino para abandonar en los andenes y las esquinas muebles viejos, llantas, prendas de vestir, zapatos y toda clase de objetos que ya no sirven.

Estos elementos, convertidos en verdaderos focos de contaminación y deterioro del espacio público, permanecen durante semanas enteras e incluso meses en las esquinas de los barrios y en algunas avenidas principales, como la avenida Boyacá y la avenida de Las Américas, sin que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) parezca advertir la magnitud del problema o adopte medidas eficaces para solucionarlo.

Por supuesto, esta práctica de algunos carreteros, que se ha vuelto reiterativa en Bogotá, ha terminado por alimentar la intolerancia ciudadana hacia la población recicladora. Y aunque no se puede generalizar ni estigmatizar a quienes desarrollan honestamente esta actividad, tampoco se puede desconocer que las actuaciones irresponsables de algunos generan rechazo entre los vecinos. La ciudadanía no cuestiona el derecho al trabajo de los recicladores; cuestiona que se utilice el espacio público como depósito de residuos y objetos abandonados.

El problema, entonces, es determinar quién tiene mayor responsabilidad: ¿el carretero que es una persona sin Dios, ni ley y actúa sin consideración por los demás o la Administración Distrital, que parece no tener capacidad de reacción frente a una situación que se repite a plena vista? Porque mientras la Alcaldía concentra buena parte de su atención en los grandes proyectos de infraestructura, como el metro de Bogotá, los problemas cotidianos de los barrios siguen acumulándose sin que nadie parezca asumirlos con la seriedad que merecen.

Este no es un asunto menor ni un simple problema de convivencia ciudadana. Es también una muestra de la negligencia y parsimonia con las que la Administración Distrital atiende situaciones que afectan directamente la calidad de vida de los bogotanos. Los problemas están frente a sus ojos, pero las respuestas no aparecen. La falta de vigilancia, control y seguimiento ha permitido que esta práctica se extienda, mientras los habitantes deben resignarse a convivir con basuras, muebles abandonados, malos olores y espacios públicos convertidos en botaderos improvisados.

La Alcaldía de Bogotá no puede seguir administrando la ciudad desde los escritorios ni conformarse con anunciar grandes obras y presentar balances de gestión que poco dicen sobre la realidad de quienes viven en los barrios. Gobernar también significa recorrer las localidades, escuchar a las comunidades y resolver esos problemas que, aunque no siempre ocupan los titulares de prensa, afectan todos los días a miles de ciudadanos. ¿De qué sirve hablar de una Bogotá moderna, sostenible y ordenada si en sus barrios las autoridades no son capaces de controlar la disposición ilegal de residuos y recuperar los espacios públicos?

Y es que las consecuencias de esta desatención pueden ir mucho más allá del deterioro urbano y los conflictos entre vecinos. No falta quien aproveche estos puntos de acumulación de objetos y residuos para provocar incendios, poniendo en riesgo las viviendas, los vehículos y la integridad de quienes habitan en los alrededores. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en varias ocasiones en el barrio Carimagua, en la localidad de Kennedy, donde los vecinos han tenido que reaccionar para apagar las llamas mientras esperan la intervención de los organismos de emergencia.

La situación exige respuestas inmediatas. La UAESP, la Alcaldía Mayor y las alcaldías locales deben coordinar acciones de vigilancia, recolección oportuna de residuos voluminosos, identificación de los puntos críticos y control sobre quienes utilizan indebidamente el espacio público. También es necesario trabajar de la mano con las organizaciones de recicladores para evitar que las conductas de unos pocos terminen afectando el reconocimiento y la dignidad de toda una población.

Bogotá no necesita más discursos sobre cultura ciudadana mientras sus autoridades permiten que los problemas se conviertan en parte del paisaje urbano. Necesita una administración que actúe, que ejerza autoridad y que entienda que el bienestar de la ciudad no se mide únicamente por el avance de sus grandes proyectos, sino también por la capacidad de garantizar barrios limpios, seguros y habitables.

Respetar el derecho al trabajo de los recicladores no significa tolerar el desorden, así como exigir el cumplimiento de las normas no puede convertirse en una excusa para perseguir a quienes encuentran en el reciclaje su único medio de subsistencia. Lo que se necesita es autoridad, control y responsabilidad institucional. Y, sobre todo, una Alcaldía que deje de mirar hacia otro lado mientras los problemas de Bogotá siguen creciendo en las esquinas de sus propios barrios.

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