Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Opinión: Ojo con el falso servicio para las empresas de Bogotá

En enero y febrero de todos los años no solo se reactiva la economía del país luego de las festividades, sino que los delincuentes también buscan la forma de reactivar sus rentas delincuenciales a como dé lugar; por ello, hay que estar muy alerta con los clientes mágicos, de último momento o sin información completa para que una supuesta buena oferta o pago superior no le lleve a uno de los peores sustos del año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Nieto Ramírez
Andrés Nieto Ramírez
11 de febrero de 2026 - 07:13 p. m.
Fraude
Fraude
Foto: freepik
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La delincuencia se reinventa, si el Estado usa la tecnología para luchar contra el crimen, los delincuentes también la ven como una herramienta a su favor. Con el auge de las redes sociales, los videos y audios de tendencias para promover marcas o posicionar contenido orgánico, no solo llegan a potenciales clientes, sino también a potenciales estafadores y delincuencia organizada.

Durante el 2025 se masificaron las denuncias en todo el país de lo que se denomina “Falso servicio”, una modalidad delictiva que une varios hechos del código penal y que en la mayoría de ocasiones sin violencia, pero con una poderosa estrategia de cálculo de tiempos y psicología, termina por generar ganancias a los bandidos.

El asunto empieza en una llamada, correo o mensaje en redes sociales solicitando un servicio especializado, entre los que más aparecen en denuncias están servicios veterinarios a domicilio, plomería, carpintería, instalación y mantenimiento de aires acondicionados, instalación de tanques, piscinas, riegos para cultivos, creación de viveros y terapias físicas.

Los delincuentes haciéndose pasar por clientes, aducen que necesitan urgentemente el servicio, activan contacto en noche, madrugada o fines de semana, con la excusa que no han podido conseguir quién haga el trabajo y están dispuestos a pagar más de la cuenta, con tal de obtener la visita.

Una característica de estos servicios es que se deben prestar en zonas rurales. Bajo dicha excusa, indican formas de llegar, pero no ubicaciones, direcciones o referencias. Aducen que es más fácil si se va indicando el camino en el trayecto.

El golpe lo organizan de dos maneras:

  1. Piden características del carro o de la moto en la que van a prestar el servicio como color, marca o placa, con la excusa de “estar pendientes”. Para ese momento los delincuentes ya han hecho búsqueda en redes sociales de fotografías de hijos, cónyuges, padres y lugar de residencia; al llegar a un punto de vías secundarias con poco tránsito se hacen pasar por grupos armado, piden detenerse, roban el vehículo, piden tarjetas, celulares y claves de aplicaciones de bancos para en el tiempo que dure la víctima en volver a una vía principal, ya sea demasiado tarde. En otras oportunidades del mismo celular de la víctima contactan a los familiares, pidiendo transferencias inmediatas a cambio de no “secuestrar” a su pariente.
  2. Sabiendo los puntos en los que no hay señal, engañan haciendo perder tiempo en zonas veredales, tiempo en el que contactan al número de la empresa o por la red social del negocio, presentándose como un grupo armado, aduciendo que está secuestrado y pidiendo una suma de dinero para liberarlo. La reacción de la familia es llamar a la víctima, pero al no tener señal, se configura el escenario para creer que la persona si está en manos de criminales. Finalmente, cuando la persona vuelve a casa, ya es demasiado tarde, se han transferido sumas de dinero.

Es lamentable escribir sobre estas cosas, pero quizás contarlo puede ayudar a que usted no sea la próxima víctima

Andrés Nieto Ramírez

Por Andrés Nieto Ramírez

Comunicador social y Periodista, especialista en gerencia en Gobierno y Gestión Pública; magister en investigación social interdisciplinaria, y doctor en estudios sociales. Es asesor de organismos internacionales de cooperación y consultor de empresas y entidades públicas para seguridad.@AndresCNietoRanietor1@ucentral.edu.co
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá Noticias Hoy

Noticias hoy

pensando la capital

Opinión

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.