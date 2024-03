Opinión: Reina la impunidad en los casos de violencia infantil en Bogotá

Necesitamos generar urgentemente medidas de protección para nuestra niñez, hay todo un sistema de alertas para poder detectar cualquier tipo de violencia a tiempo, denunciar y prevenirlos, y así evitar los trágicos desenlaces que se han presentado reiteradamente en los últimos meses en el país. Foto: Jose Vargas Esguerra

Es muy preocupante el aumento del maltrato infantil en Bogotá y Colombia. Las más recientes historias de abuso y violencia contra menores de edad, que han terminado tristemente en su muerte, se han originado al interior de sus hogares, siendo sus familiares sus principales agresores o personas cercanas a su entorno.

Aquí no podemos olvidar, el reciente el fallo del Consejo de Estado a la Fiscalía General de la Nación, por incumplir con la ley 2205 del 10 de mayo de 2022. Para crear la Unidad Especial para Delitos Contra Menores de Edad, que surge de la necesidad de atender esta problemática. En Colombia, el 94% de los delitos contra niños y niñas están en la impunidad.

La Ley que fue impulsada y construida por la organización Aldeas Infantiles SOS, contempla un plazo de seis meses para crear la unidad de justicia para menores de edad. Plazo que la Fiscalía a la fecha, no ha cumplido.

Las cifras son alarmantes, según Medicina Legal, durante el 2023, se reportaron más de 6.369 casos de violencia intrafamiliar en niños. El 90% de estos menores de edad fueron agredidos en su núcleo familiar. Así mismo, se presentaron 2.378 casos de desapariciones, de los cuales 738 correspondieron a niños y niñas de Bogotá.

Necesitamos generar urgentemente medidas de protección para nuestra niñez, hay todo un sistema de alertas para poder detectar cualquier tipo de violencia a tiempo, denunciar y prevenirlos, y así evitar los trágicos desenlaces que se han presentado reiteradamente en los últimos meses en el país.

No podemos olvidar, los casos aberrantes e infames de Dylan Santiago de 2 años, Sara Sofia de 2 años y Jerónimo Ángulo de 3 años, niños indefensos e inocentes, que fueron asesinados de manera violenta y atroz, pero sorprende que nadie alertó oportunamente.

Hoy el caso de Dylan Santiago sigue impune, no sabemos quiénes fueron los agresores y autores del asesinato, en la localidad de Usme. El pequeño Dylan presentaba señales de abandono por parte de sus familiares, además signos de desnutrición, que reflejaban ausencia de amor y cuidado por sus padres.

Y como no recordar a la pequeña Sara Sofia, que no sabemos aún dónde está, si fue desaparecida o vendida, su cuerpo no se ha encontrado y su tía y familiares, siguen en la incertidumbre si está viva o no. Para nosotros no es suficiente una pena de 45 años de cárcel para su mamá y padrastro, necesitamos saber la verdad de su paradero.

No se queda atrás el caso de Jerónimo Ángulo un crimen tan atroz como repudiable, donde su padrastro lo asesinó con sevicia y odio, que puede tener un ser humano en su corazón. Donde un niño inocente sufrió todo tipo de maltrato y hasta acceso carnal, en donde nadie alzó su voz para ayudarlo ante todas las señales que él presentaba. No entiendo como nunca nadie denunció o alertó a las autoridades competentes, sus familiares o docentes del jardín donde él acudía a diario, todas estas personas callaron y no denunciaron.

A estos angelitos no pudimos salvarlos, la sociedad está en deuda con estos niños. Se supone que el Estado y nosotros debemos garantizarles sus derechos y calidad de vida, un crecimiento feliz y lleno de amor, con crianza respetuosa y diversión sana para tener una infancia feliz.

Es hora de alzar nuestra voz y decir S.O.S por la defensa y protección de los derechos de niños y niñas de Bogotá, las instituciones y los ciudadanos debemos unirnos para frenar tanta maldad y violencia, que se está generando al interior de las familias. Los casos fatales que se han presentado deben obligar a que las instituciones reaccionen para prevenir estos hechos violentos contra los niños, avanzar en las investigaciones y capturar a los agresores para evitar poner en peligro a más niños.

A corte de 31 de diciembre del 2023, en Bogotá hubo más de 6 mil denuncias de violencia intrafamiliar a nuestros menores de edad y en lo corrido del 2024, se han recibido más de 60 denuncias, por casos de delitos sexuales contra los niños de la capital. Por eso necesitamos, la creación urgente de la Unidad Especial para Delitos contra menores de edad en Colombia, para que hagamos un compromiso como sociedad, alcemos nuestra voz, denunciemos y trabajemos articuladamente para activar las rutas de protección, y prevenir a tiempo todo acto de violencia contra los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

Hago un llamado para que no normalicemos tanto maltrato y vulneración de los derechos de los niños, nuestra sociedad está siendo cómplice del maltrato que está viviendo nuestra niñez, creo que estamos teniendo un problema de Salud Mental. No podemos seguir callando y normalizando los malos tratos y abusos, es hora de decir: S.O.S por nuestra niñez y exigir respeto por los derechos de la infancia de Bogotá.