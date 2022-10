Otro caso de intolerancia: por no ceder silla azul en TM mujer fue golpeada en la cabeza

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Angie Ruiz es la mujer que denunció haber sido golpeada brutalmente en la cabeza en Transmilenio. Todo esto después de negarle la silla azul, en la que ella iba sentada, a otra mujer, quien según Angie le solicitó el asiento de manera grosera y después de esto la golpeó.

“Mientras yo me levanto se acerca una mujer morena, grande, de unos 60 años, pues que a la vista se veía gozar de salud realmente, nunca me dio temor de nada en su momento porque es una señora de la tercera edad, pero se veía bien de salud. La actitud de ella fue decirme “métase la silla por donde ya sabemos” a lo que yo le dije, no señora, de esa manera no le puedo dar la silla, no sea grosera”, contó la pasajera en CityTV.

Después de esto, Angie se bajó en la estación Avenida Rojas, allí la mujer a la que le negó el puesto se le acercó junto a otras tres personas, y la golpearon fuertemente.

“Lo único que me acuerdo que escuché es que era que si “la silla se me había quedado pegada al …”, a lo que yo le respondo “señora Dios la bendiga y si usted está enferma así no más pelea, imagínese gozando de salud” cuando termino la frase siento un golpe en la cabeza en la parte derecha y me bota, me deja borracha, lo que me hace reaccionar es un jalón de cabello”, agregó la víctima.

De acuerdo con los resultados de los exámenes médicos, el golpe que recibió Angie estuvo a dos centímetros de ser mortal, ya que estuvo cerca de la nuca. “Ella me hubiera podido desnucar, según lo que dijeron los médicos después de revisar, y eso es lo que ahora me tiene nerviosa, mis manos tiemblan mucho y ahora me siento muy vulnerable en la calle”.

Angie Ruiz teme por su vida en estos momentos, por las amenazas por parte de su agresora. “Mañana tengo que ir a trabajar porque tengo mis responsabilidades, pero sé que tengo que ir a la misma hora, en la misma ruta, en el mismo camino”, dice la mujer con angustia y temor de volver a vivir algo similar.

