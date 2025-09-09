Tren del Metro abre su paso por Cundinamarca: así será el ingreso a Bogotá

Los trenes ya viajaron más de 500 kilómetros y espera que lleguen a la ciudad el miércoles. Foto: Empresa Metro de Bogotá

Tras cinco días de viaje, la caravana que trae los seis vagones del primer tren del metro de Bogotá, se acerca al último tramo antes de entrar a la ciudad por la calle 13, en donde los agentes de Movilidad preparan un plan para abrirle paso al tren hasta el Patio Taller en la localidad de Bosa.

Tras atravesar Cartagena, Barranquilla, Fundación, Aguachica, San Alberto, para tomar la Ruta de Sol, pasando por Puerto Salgar, y finalmente Guaduas, este martes 9 de septiembre los vagones aparcaron en Villeta, Cundinamarca, a la espera de las decisiones sobre lo que será el último tramo a la capital.

En Guaduas y comenzó el tramo más difícil, entre este último municipio y Villeta. Esto, por el llamado Alto del Triunfo, una carretera caracterizada por pendientes y curvas prolongadas que, por la composición de las camas bajas de la empresa Transportes Montejo, ocuparon gran parte de la vía, ocasionando algunos cierres para completar este recorrido.

Ahora, se espera que en las próximas horas los vehículos emprendan recorrido por la vía Bogotá-Villeta, a cargo de la Concesión Sabana Occidente, hasta llegar a Siberia y allí tomar la vía que lleva a Funza, para finalmente tomar la calle 13.

Gracias por compartirnos tu video del trayecto que están recorriendo nuestros vagones 🥳, estamos muy emocionados por recibirlos pronto en Bogotá 🚝.#LlegaElPrimerTrenDelMetro https://t.co/bTwg2j9RtJ — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 9, 2025

¿Cómo será el ingreso a Bogotá?

La Secretaría de Movilidad ya tiene todo listo para gestionar el traslado de los seis vagones del primer tren que arriba al Patio Taller. Incluso realizó pruebas técnicas con carga pesada la noche del lunes para medir distancias y planificar la ruta exacta, así como el tráfico y otros factores.

Aunque se cree que los vagones lleguen en horas de la madrugada de este miércoles, la hora sigue siendo incierta y acorde a las circunstancias del último tramo del viaje.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, señaló: "por este corredor de la calle 13 llegarán los 180 vagones de nuestra primera línea del metro. En este punto revisaremos tres aspectos fundamentales para la operación: primero, se debe controlar el flujo de la avenida Ciudad de Cali hacia el sur y desviaremos el tráfico hacia el oriente por la oreja del puente para tomar la avenida Boyacá al sur. Segundo, verificaremos la altura o gálibo del puente peatonal de la calle 13 y tercero, evaluaremos los rangos de giro de la conectante de la calle 13 y la avenida Ciudad de Cali".

En algunos puntos los vagones deberán cruzar por un paso de ciclistas y peatones: “nuestro equipo de guías de movilidad y agentes civiles de tránsito estarán dando paso seguro a quienes se movilizan en bici por esta zona. Además, se hará el control de tránsito y los desvíos pertinentes para facilitar el tránsito hacia el sur por la avenida Ciudad de Cali sin mayores contratiempos para los conductores”, aseguró la funcionaria.

