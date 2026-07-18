“Pasé de consolar a mi hijo a ser señalado por un crimen”: extranjero acusado falsamente

A la izquierda Grant siendo retenido por la Policía de Bogotá en medio de una multitud. A la derecha, el conjunto residencial donde fue grabado el delito. Foto: Cortesía

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Después del revuelo que dejó la falsa acusación contra Gail Grant, un estadounidense que llevaba un proceso de adopción en Colombia y quien quedó en el ojo del huracán tras imágenes fuera de contexto en un balcón del norte de Bogotá, habló en la revista Semana.

La historia para todos comenzó con una alerta activada por la comunidad del barrio Chicó Navarra (Usaquén), pero Grant y su esposa llevaban tres años en proceso de adopción de tres hermanos. Apenas días después de que le entregaran los niños a la pareja, todo se convirtió en pesadilla.

Con videos, vecinos denunciaron un supuesto abuso a uno de los niños en el balcón, al malinterpretar las verdaderas intenciones del hombre, causando un escenario de linchamiento en el barrio. Tras capturar al hombre señalado y generar una polémica en Bogotá, las autoridades confirmaron que las imágenes no correspondían a un delito sino a un hecho totalmente aislado, así mismo Medicina Legal informó que no existió ningún abuso.

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¿Qué dijo Gail Grant?

Grant Gail relató en entrevista con Semana cómo vivió el proceso y las consecuencias para su familia. Contó que, junto a su esposa, decidió iniciar un proceso de adopción internacional luego de varios años intentando tener hijos biológicos. Tras superar evaluaciones psicológicas, verificaciones de antecedentes del FBI y recibir la aprobación del ICBF en abril de 2026, la pareja viajó a Colombia en junio para culminar la adopción de tres hermanos.

Según su versión, el incidente ocurrió apenas cinco días después del primer encuentro con los menores. Explicó que una discusión entre dos de los niños por un carro de juguete terminó en una rabieta, por lo que decidió llevar al menor al balcón para intentar calmarlo mientras su esposa organizaba el almuerzo.

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“Habíamos decidido que el balcón sería el lugar al que iríamos para ayudar a que nuestros hijos se calmaran, ya que allí habría aire fresco y queríamos ser respetuosos con nuestros vecinos”

El estadounidense aseguró que vivió momentos de temor cuando fue retirado del lugar por la Policía mientras una multitud lo señalaba y pidió reconocer la actuación de los uniformados. “Pasé de estar consolando a mi hijo a que me acusaran de cometer un crimen atroz”, afirmó, al tiempo que sostuvo que nunca pensó en desistir de la adopción pese al impacto que tuvo el caso en Colombia y Estados Unidos.

Tras recuperar la custodia de los niños, Gail dijo que la familia pudo salir de Bogotá para continuar el proceso de adaptación, aunque reconoció que los hechos dejaron secuelas emocionales. “Lo que debería haber sido el momento más feliz de nuestra nueva familia se convirtió en un trauma adicional para todos nosotros”, señaló.

Añadió que la mayor de los tres hermanos comprendió lo ocurrido y, aunque guarda algo de enojo por lo sucedido, está ilusionada por comenzar una nueva vida en Estados Unidos

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