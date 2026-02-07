Logo El Espectador
Periodista denunció violento hurto a su vehículo en zona de parqueo público

La comunicadora social grabó cómo los delincuentes destruyeron una de las ventanas y se llevaron los objetos de valor.

Redacción Bogotá
07 de febrero de 2026 - 09:45 p. m.
Catalina Botero denunció en sus redes sociales
Foto: Catalina Botero
Lo que debió ser un recuerdo de una cena tranquila se tornó en angustia para la periodista Catalina Botero. En las últimas horas, a través de redes sociales, denunció el robo del que fue víctima cuando se encontraba departiendo en un restaurante de Chapinero.

De acuerdo con la comunicadora social, en la noche del viernes dejó su vehículo en una de las zonas azules o zonas de parqueo pago en Bogotá. Cuando regresó, encontró que los vidrios habían sido violentados y sus pertenencias hurtadas.

En su denuncia, afirmó que patrulleros del cuadrante se acercaron a la calle 70 # 9-95, donde ocurrió el delito, pero “no me tomaron los datos, no hicieron nada. Alcalde, de verdad le pido que por lo menos vean las cámaras, identifiquen a los responsables. Qué horror saber que eso le pasa a mucha gente todos los días y mi caso es uno del montón”, pidió.

Según un informe de la Personería, elaborado en mayo de 2024, la ciudadanía ha expresado malestar en estas zonas de parqueo paga, entre otros, por precisamente la falta de custodia de los vehículos donde nadie responde por daños o robos.

“Acabo de ser víctima de los ladrones. Se llevaron el computador y la batería de mi carro mientras se encontraba en una zona de parqueo en vía en el Park Way”, denunciaba el 15 de marzo la periodista Karen Bohórquez.

Según el teniente coronel Diego Villar, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, el 68% de los casos de hurto a vehículos en Bogotá ocurren bajo la modalidad de ‘halado’, es decir, delincuentes que abren y roban autos que están estacionados en lugares sin seguridad.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
