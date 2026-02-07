Periodista denunció violento hurto a su vehículo en zona de parqueo público

Catalina Botero denunció en sus redes sociales Foto: Catalina Botero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lo que debió ser un recuerdo de una cena tranquila se tornó en angustia para la periodista Catalina Botero. En las últimas horas, a través de redes sociales, denunció el robo del que fue víctima cuando se encontraba departiendo en un restaurante de Chapinero.

Lea más: A la cárcel mujer que asesinó a un hombre con arma blanca en plena vía pública

De acuerdo con la comunicadora social, en la noche del viernes dejó su vehículo en una de las zonas azules o zonas de parqueo pago en Bogotá. Cuando regresó, encontró que los vidrios habían sido violentados y sus pertenencias hurtadas.

En su denuncia, afirmó que patrulleros del cuadrante se acercaron a la calle 70 # 9-95, donde ocurrió el delito, pero “no me tomaron los datos, no hicieron nada. Alcalde, de verdad le pido que por lo menos vean las cámaras, identifiquen a los responsables. Qué horror saber que eso le pasa a mucha gente todos los días y mi caso es uno del montón”, pidió.

Hoy Bogotá me falló y me duele profundamente, de verdad. Me rompieron el vidrio del carro, mientras comia en un restaurante, me robaron TODO en un parqueadero público del Distrito, Calle 70 # 9-95.



Pagué lo que la ciudad me cobró. Llegué desde Medellín enamorada de Bogotá, pero… pic.twitter.com/egcKI7CCOV — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) February 7, 2026

Según un informe de la Personería, elaborado en mayo de 2024, la ciudadanía ha expresado malestar en estas zonas de parqueo paga, entre otros, por precisamente la falta de custodia de los vehículos donde nadie responde por daños o robos.

“Acabo de ser víctima de los ladrones. Se llevaron el computador y la batería de mi carro mientras se encontraba en una zona de parqueo en vía en el Park Way”, denunciaba el 15 de marzo la periodista Karen Bohórquez.

Le puede interesar: Tragedia en Guachetá: rescatan los cuerpos sin vida de los otros cuatro mineros

Según el teniente coronel Diego Villar, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, el 68% de los casos de hurto a vehículos en Bogotá ocurren bajo la modalidad de ‘halado’, es decir, delincuentes que abren y roban autos que están estacionados en lugares sin seguridad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.