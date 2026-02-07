Tragedia en Guachetá: rescatan los cuerpos sin vida de los otros cuatro mineros

Los organismos de socorro continúan realizando labores de ventilación para dispersar la acumulación de gases. Foto: Jorge Rey

Desde la explosión registrada el jueves 5 de febrero en horas de la noche en una mina de carbón en el municipio de Guachetá, Cundinamarca, organismos de socorro trabajaron sin descanso en el rescate de seis trabajadores atrapados.

Aunque sus familias mantenían la esperanza de volverlos a ver con vida, lamentablemente la primera noticia llegó a la 1 p. m. del viernes, cuando la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca rescató a dos mineros muertos encontrados a 275 metros y 290 metros, respectivamente.

Las labores se extendieron en la noche y madrugada de este sábado, siendo las 2:10 a. m. cuando rescataron el cadáver del tercer minero. Con el ingreso al socavón de una tercera cuadrilla de socorro, a las 7:22 a. m., encontraron el cuarto cuerpo. Finalmente, siendo las 10:10 a. m., alcanzaron los restantes dos cuerpos de los trabajadores. Todos los cadáveres fueron llevados por el CTI de la Fiscalía.

Las víctimas fatales de esta tragedia eran:

Celso Murcia, de 28 años. Arnold Arias, 29 años. Óscar Alberto Castrillón, 31 años. William Montaño, 35 años. Manuel Medina, 44 años. Iván Martínez, 45 años.

"🚨 ÚLTIMO INFORME 🚨



Rescate completado en Mina La Vidriosa, #Guachetá. Se recuperan los cuerpos sin vida de los dos mineros faltantes de los seis reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de Febrero.

Se hace cierre del PMU. #EmergenciaMinera #Guachetá" pic.twitter.com/hM6d7zJGQe — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) February 7, 2026

De acuerdo con el gobernador, Jorge Emilio Rey, la hipótesis de la explosión de la mina Mata Siete habría sido por acumulación de gas metano.

Se espera que las familias de estos seis mineros sigan recibiendo apoyo psicosocial e institucional por parte de la Gobernación de Cundinamarca, en medio de esta difícil situación donde, además, esperan que se establezca con severidad qué causó la tragedia.

