Persecución en Bogotá terminó con presunto asaltante muerto en camioneta robada

La madrugada de este miércoles 13 de agosto, se reportó una nueva balacera en Bogotá, esta vez, en el centro occidente de la capital. Ocurrió en la reacción a un atraco de una camioneta, en medio de una persecución que culminó en el barrio Ciudad Montes, en la localidad Puente Aranda.

Según reportes preliminares, el hecho ocurrió sobre las 4:30 a.m. Las autoridades recibieron la alerta que provino del barrio Castilla en la localidad Kennedy. Allí empezó la persecución para dar con la Toyota robada.

“El propietario de la camioneta alertó de manera oportuna, lo que nos permitió realizar un rastreo por medio del GPS. Por medio de motorizados se activó el plan candado”, indicó el mayor Diego Rojas, comandante Estación de Policía Puente Aranda.

En el barrio Remanso, las autoridades dieron con el vehículo robado, pero al verse rodeados, los delincuentes intentaron embestir a las autoridades con la camioneta.

“Estos delincuentes arremetieron contra la integridad de nuestros uniformados, razón por la cual uno de estos sujetos fue neutralizado al interior del vehículo”, añadió el comandante.

Otros reportes conocidos indican que tanto los policías, como vigilantes de seguridad, abrieron fuego contra los delincuentes, por lo tanto, el CTI se encuentra esclareciendo de dónde vino la bala que neutralizó al sujeto.

En la escena, un segundo involucrado en el robo fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tiroteo en Suba deja un muerto y tres heridos

Un lamentable hecho violento sacudió la localidad de Suba. Las autoridades confirmaron una balacera que dejó como resultado una persona muerta y otras tres heridas, dos de ellas de gravedad. Las causas o la identidad de los perpetradores, aún no están siendo investigadas.

Según informó Diego Villar, comandante de la estación de Policía de Suba, la comunidad del parque Piloto, bajo custodia del CAI La Gaitana, fue la que alertó a los uniformados de los disparos.

“Al llegar a la zona de atención encontramos a cuatro ciudadanos tendidos en el suelo, heridos; de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial. Lastimosamente, uno de ellos falleció”, agregó el comandante.

Adicional, se confirmó que dos de los heridos aún están en pronóstico reservado y solo uno salió de peligro. Sobre los responsables de disparar, las autoridades señalaron:

“Tenemos todas las capacidades dispuestas a encontrar los responsables e invitamos a la comunidad a continuar denunciando”, señalo Villar.

