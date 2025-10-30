Personería indaga a Secretaría de Educación por contrato de servicio tecnológico

Secretaría de Educación Foto: Secretaría de Educación

La Personería de Bogotá, a través del Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, abrió investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación.

Se trata de la jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, Milena del Pilar Sandoval Gómez; la jefe de la Oficina de Apoyo Precontractual, Paola Andrea Henao Zamora; la directora de Contratación Carolina Herrera Ramírez y el subsecretario de Despacho de la Secretaría de Educación Distrital, Carlos Arturo Charria Hernández.

La indagación, según el órgano de control, se da por presuntas irregularidades en la escogencia de la modalidad de contratación de subasta inversa para adquirir un servicio tecnológico, por $74.010.231.074 millones.

Dicho servicio, tenía por objeto “prestar el servicio de administración, operación, desarrollo, implementación, soporte y mantenimiento de los Data Center y la Mesa de Soluciones TI, para el nivel central, local e institucional de la Secretaría de Educación del Distrito – SED”.

A detalle, la Personería señaló que las particularidades y complejidad de los servicios requeridos por la Secretaría de Educación, al parecer, impedían escoger esa modalidad de selección de subasta inversa, propia de la adquisición de bienes y servicios bajo condiciones de uniformidad y homogenidad. Por lo tanto, la modalidad de contratación debió ser bajo una licitación pública.

Secretaría de Educación responde

A través de un comunicado, la entidad distrital sentenció que el el proceso de selección abreviada por subasta inversa, “se adelantó conforme a la normatividad vigente y con total transparencia, garantizando la participación de diferentes oferentes, reflejando así la pluralidad y competencia que caracterizaron esta convocatoria”.

En línea con ello, agregó que este proceso le significó a la entidad un ahorro del 43,83 % frente al presupuesto oficial, equivalente a más de $32 mil millones, lo que representa una optimización significativa en la inversión destinada al fortalecimiento tecnológico de la entidad.

“En consecuencia, la Secretaría, siendo respetuosa de las actuaciones administrativas y judiciales, así como de las competencias de los organismos de control, aportará toda la documentación y soportes necesarios, en el marco de la investigación, atendiendo todos y cada uno de los requerimientos que sobre este asunto sean elevados”, concluyó la entidad.

