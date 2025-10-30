Procuraduría investiga por presuntas anomalías en traspaso de vehículos en Bogotá

El Ministerio Público indaga a la Secretaría de Movilidad para establecer si se realizaron cesiones sin consentimiento de sus propietarios. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por presuntas irregularidades en cesiones y traspasos de vehículos registrados entre las vigencias 2022 y 2025.

El Ministerio Público busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos, en aparente vulneración de los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca verificar el tipo de controles que implementaron las autoridades competentes para prevenir o detectar este tipo de maniobras irregulares.

Como parte de la actuación, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y requerimientos de información a las entidades involucradas, con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

¿Qué es un traspaso?

El traspaso de vehículos es uno de los trámites más comunes de realizar y una de las partes fundamentales al momento de vender o comprar un vehículo debido a que es la forma legal de realizar la transferencia de la propiedad.

Este trámite suele ser lo primero que deben acordar las partes al momento de realizar el negocio ya que permite legalizar, ante los organismos de tránsito, el cambio de propietario de un vehículo usado luego de venderlo o cederlo a otra persona.

Es importante que tenga en cuenta que, para adelantar el trámite, las personas naturales o jurídicas deben estar debidamente inscritas en el sistema RUNT (el Registro Único Nacional de Tránsito), entre otros soportes para hacer este cambio de propietario.

Requisitos para realizar el traspaso de vehículos

Aunque en cada ciudad o municipio el proceso puede variar ligeramente, estos son los requisitos básicos requeridos para el proceso de traspaso en Bogotá.

Presentar el documento de identidad original.

Formulario de solicitud de trámite debidamente diligenciado.

Contrato de compraventa, documento o declaración en la que conste la transferencia del derecho de dominio, celebrado con las exigencias de las normas civiles y/o mercantiles, con improntas adheridas en la parte final o al reverso del documento.

Soat vigente incorporado en el Runt.

Revisión técnico mecánica cuando haya lugar a ella, incorporada en el Runt.

Paz y salvo por concepto de multas por infracciones de tránsito, tanto del comprador como del vendedor.

Pago por concepto de retención en la fuente.

Pago de impuesto sobre vehículos automotores, los cuales se validarán en la página de la Secretaría de Hacienda. Se sugiere aportar el comprobante de pago en físico para agilizar la validación.

Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco)

En el caso de persona jurídica, se verifica Existencia y Representación Legal en el sistema RUES.

