Personería suspende por seis meses a la gerente de Subred Centro- Oriente.

Por suscribir dos contratos de prestación de servicios en 2020, correspondientes a $13′500.000 mensuales cada uno, y excediendo los límites de la tabla de honorarios sin justificación, fue hallada responsable de falta grave con culpa grave Claudia Lucía Ardila Torres, gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud- Centro Oriente ESE.

La decisión de primera instancia, proferida por la Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria, estableció que la funcionaria:

“No justificó la especialidad, así como tampoco especificó cuáles eran las calidades y características especiales de confianza de los asuntos que se confiarían a los contratistas, conforme lo establece el art. 4° de la Resolución interna 181 del 24 de marzo del 2020″.

Además, se evidenció que Ardila incumplió el Manual de Contratación de la entidad, pues los contratistas no acreditaron la experiencia requerida y no se allegó la certificación del Área de Talento Humano que estableciera si la entidad contaba o no, con personal de planta que atendiera las funciones relacionadas con el objeto de los contratos.

“Considera la Personería que en calidad de gerente Ardila Torres, como ordenadora del gasto, tenía a su cargo funciones del nivel directivo, así como capacidad decisoria, lo que la obligaba a actuar en defensa de los postulados de buena fe, honestidad, economía y moralidad administrativa”, indicó Martha Aramendiz, personera delegada para la Coordinación de la Potestad Disciplinaria.

