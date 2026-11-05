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Petro no puede ni debe ser reelegido en la Alcaldía de Bogotá 

Tanto el Pacto Histórico como Gustavo Petro están en todo su derecho de aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Lo que no puede pretenderse, sin embargo, es que los bogotanos olviden lo que significó su anterior paso por el Palacio Liévano y estén dispuestos a pagar nuevamente el precio de un experimento político que dejó mucho discurso, demasiada confrontación y muy pocos resultados.

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Inauguración de la estación Museo Nacional de Transmilenio, que contó con la presencia del alcalde Gustavo Petro.
Inauguración de la estación Museo Nacional de Transmilenio, que contó con la presencia del alcalde Gustavo Petro.
Foto: David Campuzano

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Petro ya tuvo la oportunidad de gobernar Bogotá y, francamente, desaprovechó esa responsabilidad. En lugar de demostrar que tenía un proyecto serio de ciudad, convirtió el balcón del Palacio Liévano en una tribuna política. Mientras se dedicaba a encender los ánimos, confrontar a sus contradictores y pronunciar discursos cargados de épica revolucionaria, la capital enfrentaba graves problemas de basuras, inseguridad, movilidad y deterioro de sus servicios públicos.

Porque gobernar una ciudad no consiste en gritar desde un balcón, señalar enemigos imaginarios ni convertir cada problema administrativo en una conspiración de la derecha. Gobernar exige planear, ejecutar, construir y responder por los resultados. Y precisamente ahí fue donde la administración Petro quedó en deuda con Bogotá.

De acuerdo con el balance presentado por la Veeduría Distrital al finalizar su administración, apenas se construyeron 18 de los 86 colegios proyectados y se terminaron solamente 8 de los 39 establecimientos educativos que estaban inconclusos. En materia de movilidad, tampoco quedaron avances significativos en proyectos estratégicos como el metro, los cables aéreos y las redes férreas. Mucha promesa, mucha presentación, demasiada demora y un cheque chimbo entregado por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

La seguridad tampoco fue precisamente una de sus fortalezas. Su administración estuvo marcada por fuertes tensiones con la Policía y por cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a los focos de criminalidad como la calle del Bronx, convertida en uno de los mayores centros de expendio de drogas y criminalidad de Suramérica.

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El espacio público fue tomado por las ventas ambulantes, un factor que aprovechó el microtráfico para camuflarse fácilmente.

El TransMilenio se convirtió en escenario permanente de inconformidad ciudadana, congestión y deterioro. Los usuarios tenían que soportar un servicio cada vez más cuestionado, mientras la administración parecía más interesada en protagonizar controversias. De hecho, fue en su administración cuando el sistema tuvo que enfrentar las más grandes protestas ciudadanas por el descuido en el que cayó.

Y, por supuesto, no podemos olvidar las célebres y horrorosas materas instaladas sobre la carrera Séptima, entre la calle 22 y la Plaza de Bolívar. Una intervención urbana que terminó convertida en símbolo de una administración en la que, aparentemente, la creatividad estética tenía más protagonismo que la planeación. Bogotá necesitaba soluciones de movilidad y recibió materas.

La gestión de Petro terminó, además, con indicadores de opinión bastante desfavorables. Las cifras de Gallup y los reportes de Bogotá Cómo Vamos citados en los balances de la época reflejaron un importante nivel de desaprobación ciudadana. Según los datos mencionados, su favorabilidad rondaba el 32 % y la desaprobación llegaba al 68 % en el último año de gobierno. Un balance difícil de presentar como una historia de éxito, por más que sus defensores intenten reescribirla.

Por eso resulta difícil imaginar que un eventual regreso de Gustavo Petro a la Alcaldía tenga como prioridad sacar adelante la segunda y tercera línea del metro, fortalecer TransMilenio, mejorar la seguridad o recuperar el espacio público.

Petro utilizará a Bogotá para pelear con Abelardo De La Espriela, con el gobernador de Cundinamarca, con los organismos de control y con todo aquel que se atreva a cuestionarlo.

Me cuesta creer que los bogotanos estén dispuestos a retroceder lo poco que se ha podido avanzar durante las últimas tres administraciones por cuenta de un discurso hermoso que sale de la boca de un político que no le gusta madrugar y que para gobernar un país se rodeó de gente impresentable como Armando Benedetti, Hollman Morris y Laura Sarabia.

Bogotá debe hacerse respetar de Gustavo Petro y decir No a sus intenciones de regresar a la Alcaldía para destruirla una vez más. Los bogotanos ya conocen su manera de gobernar y tienen suficientes razones para evaluar si quieren repetir la experiencia.

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Por Sevillano

Periodista y columnista de opinión sevillanoscar periodistasevillano@gmail.com
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Comentarios
  • mau(1nrbc)Hace 5 minutos
    No pues, de donde sacron a este semejante periodista, no hablan nada del actual alcalde GALAN, que tiene toda la ciudad en puros TRANCONES E INSEGURA LA CIUDAD, la avenida 68 tiene 5 años de estarla haciendo y nada que la termina este año, uno pasa por ahi y esta sola esa avenida, uno no ve a ningun obrero, y ningun periodista dice nada.
  • Tercio(53826)Hace 29 minutos
    ¿Quién es este señor para decir eso? Ni él ni nadie puede determinarlo, solo que no pudiera hacerlo según alguna ley…
  • @HerbólogaRaquel(46037)Hace 35 minutos
    Tenaz tata falta de objetividad….. así como puede el periodismo llamarse serio?
  • @HerbólogaRaquel(46037)Hace 37 minutos
    Se nota que desc onoce muchas cosas de esa alcaldía. Por ejemplo que le sabotearon muchísimas cosas, que le cortaron el ejercicio de su mandato por cuenta del quemalibros y que no pudo terminar su período, que depués al orte IDH le dió la razón a Petro. OJALÁ SE VUELVA A PRESENTAR
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