Petro y Claudia López ponen el futuro de la Línea 1 del metro en manos de electores

Gustavo Petro y Claudia López en el recorrido del presidente por la capital. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Justo cuando la Línea 2 del Metro de Bogotá arranca licitación, se estrecha el tiempo para definir lo que sucederá con la Línea 1, la cual está en medio del debate liderado por el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa, Claudia López. El presidente busca soterrar un tramo de la Caracas y la alcaldesa avanzar en la obra elevada, como está contratada. Sin embargo, el debate fue a parar a la coyuntura de la contienda electoral, aspecto que ambos mandatarios resaltaron en sus más recientes interlocuciones y hablaron hacia los votantes de la capital.

Al final de la sesión de ‘Gobierno con el Pueblo’ que lideró Gustavo Petro en Bosa el miércoles 18 de octubre -en el barrio La Palestina- el mandatario volvió a recordar que viajará a China el 25 de este mes y allí buscará conversar sobre el destino de la Línea 1 del metro, enfatizando en los estudios que siguen en curso sobre el trazado subterráneo.

“Por quién decida el pueblo bogotano, que es el que tiene en sus manos los destinos de la ciudad, tendrá que examinar con nosotros el resultado de esta reunión en China. Ojalá la posibilidad real de tener un tramo subterráneo en la primera línea, para darle más potencia al metro de Bogotá, y hacerlo”, señaló Petro y se despidió de los habitantes de Bosa.

Durante la apertura de la licitación de la Línea 2, Claudia López aprovechó para referirse también a los electores presentes en Suba, sobre las elecciones del 29 de octubre y el futuro de la Línea 1. “Ustedes tienen que decidir si escogen a alguien que la pare o a alguien que la termine. Si gana alguien que la pare, no la vamos a tener nunca”, señaló la mandataria. También mencionó que tras las elecciones, el foco no debe estar solo en el ganador. “Quien saque la segunda votación más alta va al Concejo. No es solo importante quien gane, sino también quien quede de segundo”, añadió.

La seguidilla de comentarios viene de meses atrás y llega a un punto clave con las elecciones regionales. Es claro que el candidato del partido de gobierno es Gustavo de Bolívar y además, es el candidato que apoya el tramo subterráneo. De los tres candidatos, entre los cuales se baraja la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán, han mencionado continuar el contrato tal y como está.

Añadido a la discusión de López y Petro, dentro del proceso que evalúa el tramo subterráneo hay un proceso ajeno de la Procuraduría, al cual el presidente también se ha referido. El ente cuestionó la modalidad de selección de la Sociead Colombiana de Ingenieros -SCI-, que fue por contratación directa, y también los $8.375 millones que cuesta el estudio; además cuestiona los fines del contrato. “La Procuraduría no puede impedir que la nación establezca el mejor proceder de los recursos nacionales”, trinó el presidente en su cuenta de X tras conocer que la Procuraduría estudiaba la posibilidad de adelantar una sanción disciplinaria.

