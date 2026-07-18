Petro y Galán vuelven a chocar por la apertura del Hospital San Juan de Dios

El presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán volvieron a enfrentarse por la apertura del Hospital San Juan de Dios, seis meses después de firmar un acuerdo para su recuperación. Foto: Alcaldía de Bogotá.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió este viernes al presidente Gustavo Petro, quien lo señaló de impedir la apertura del Hospital San Juan de Dios y de no expedir la habilitación necesaria para que comiencen a funcionar algunos servicios de salud.

A través de su cuenta de X, Galán aseguró que “no es cierto que se le haya impedido entrar al San Juan de Dios” y afirmó que el presidente puede recorrer las obras cuando lo considere, siempre que solicite el ingreso de acuerdo con el convenio firmado entre ambas administraciones en enero.

Sin embargo, el mandatario distrital marcó distancia frente a la posibilidad de abrir el hospital en este momento. Según explicó, el Gobierno Nacional no ha presentado la solicitud de habilitación, aún no existe un plan de movilidad que garantice la seguridad de pacientes y trabajadores y las obras de los consultorios siguen inconclusas.

“En Bogotá también queremos que el San Juan de Dios vuelva a operar, pero acá no se trata de hacer show para una foto, sino de garantizar que el San Juan de Dios funcione y recupere su brillo”, escribió Galán.

Petro insiste en abrir el hospital

La respuesta del alcalde llegó luego de que el presidente Gustavo Petro publicara un extenso mensaje en el que repasó su relación con el Hospital San Juan de Dios y defendió las inversiones realizadas durante su gobierno para recuperar el complejo hospitalario.

En su publicación, Petro aseguró que el hospital “está listo para abrir progresivamente servicios hospitalarios” y acusó a Galán de negarse a expedir la habilitación para su funcionamiento, lo que —según afirmó— pondría en riesgo una inversión superior a un billón de pesos.

El presidente también sostuvo que esa decisión obedecería a un “sectarismo político” y pidió al alcalde autorizar la habilitación para poner en marcha los servicios de salud. Además, llamó a organizaciones de víctimas de la violencia a mantenerse atentas ante lo que calificó como un intento de frenar los avances del proyecto.

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El intercambio surgió después de que el concejal José Cuesta Novoa afirmara en X que la Alcaldía de Bogotá habría impedido el ingreso del presidente al Hospital San Juan de Dios para supervisar las obras financiadas, en buena parte, con recursos del Gobierno Nacional.

Esa versión fue desmentida por Galán, quien reiteró que el presidente puede visitar el complejo hospitalario siempre que cumpla el procedimiento acordado entre ambas administraciones.

El contexto del nuevo choque

La discusión ocurre seis meses después de que Petro y Galán anunciaran un acuerdo para destrabar el futuro del Hospital San Juan de Dios, cerrado desde el año 2000.

En enero de este año, ambos mandatarios firmaron un convenio de cooperación para restaurar el complejo hospitalario y avanzar en su recuperación. Como parte del acuerdo, el Gobierno Nacional comprometió $1,6 billones para las obras y ambas administraciones pactaron realizar estudios técnicos para definir el futuro de la Torre Central, uno de los principales puntos de desacuerdo durante los últimos años.

El convenio también incluyó un mecanismo para enfrentar el conflicto jurídico derivado de la liquidación del contrato con la firma española Copasa, que había sido contratada para construir dos hospitales en el complejo y cuya terminación dio origen a una demanda millonaria contra el Estado.

Además de recuperar la infraestructura patrimonial, el proyecto busca convertir el San Juan de Dios en un centro de referencia para la atención, la investigación y la innovación en envejecimiento y vejez, una apuesta con la que el Distrito pretende consolidar nuevamente este sector del centro de Bogotá como una “Ciudad Salud”.

Aunque el acuerdo permitió destrabar uno de los proyectos hospitalarios más importantes del país, este viernes volvió a evidenciar las diferencias entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Mientras Petro sostiene que el complejo ya puede iniciar la prestación progresiva de servicios, Galán insiste en que todavía no se cumplen las condiciones técnicas y administrativas para otorgar la habilitación.

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