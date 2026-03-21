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Pico y placa regional este lunes festivo: así funcionará el ingreso a Bogotá

Recuerde que el ingreso a la ciudad tendrá horario y dependerá del número de su placa.

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Redacción Bogotá
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21 de marzo de 2026 - 09:14 p. m.
Entre 12:00 m. y 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). • Entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Entre 12:00 m. y 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). • Entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
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En el marco del puente festivo de San José, la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que este lunes 23 de marzo regirá la medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. Una restricción que busca mejorar la movilidad en los principales corredores de entrada a la ciudad.

La medida se aplicará en nueve vías clave y se implementará en dos franjas horarias durante la tarde:

  • Entre 12:00 m. y 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • Entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m. el ingreso estará habilitado únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., no habrá restricciones para el ingreso de vehículos a la capital.

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Los corredores donde aplicará la medida

El pico y placa regional regirá en los nueve principales accesos a Bogotá:

  • Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte)
  • Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá)
  • Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)
  • Calle 80 (desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80)
  • Carrera Séptima (entre calles 245 y 183)
  • Vía al Llano por la avenida Boyacá
  • Vía Suba - Cota
  • Vía a La Calera
  • Vía a Choachí

La restricción aplica para todos los vehículos particulares que circulen por estos corredores, incluidos residentes de zonas aledañas, por lo que las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación para evitar congestiones.

Recomendación para los viajeros

Desde la Secretaría de Movilidad insisten en que la medida busca organizar el ingreso masivo de vehículos a la ciudad durante el retorno del puente festivo, uno de los momentos de mayor flujo en las vías.

Por eso, la recomendación es clara: revisar el número de placa, programar el viaje con tiempo y evitar contratiempos en los accesos a Bogotá.

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Por Redacción Bogotá

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