Pico y placa regional, reversible en la Séptima y otras medidas para este lunes festivo

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Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen. El Distrito estima que 979.304 vehículos saldrán de Bogotá y 1.006.461 ingresarán a la ciudad durante el fin de semana.
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El operativo contempla presencia permanente en los principales corredores de entrada y salida. La carrera Séptima tendrá reversible el domingo y lunes desde las 4:00 p. m., mientras que en la Autopista Sur se podrá aplicar intermitencia semafórica.
Horarios del pico y placa regional
La principal medida para el regreso a Bogotá será el pico y placa regional del lunes 17 de agosto, que aplicará a todos los vehículos que ingresen por los nueve corredores habilitados.
- 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Estas son las vías donde aplica el Pico y placa regional
Los controles estarán ubicados en los nueve corredores de acceso a la capital:
- Autopista Norte
- Autopista Sur
- Calle 13
- Calle 80
- Carrera Séptima
- Avenida Boyacá – vía al Llano
- Vía Suba – Cota
- Vía La Calera
- Vía a Choachí
La Secretaría de Movilidad recordó que el incumplimiento de la medida puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo.
Reversible en la carrera Séptima
Como parte del plan retorno, las autoridades también implementarán el reversible sobre la carrera Séptima entre las calles 245 y 183, con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos provenientes del norte de la ciudad y de municipios vecinos.
La Secretaría de Movilidad recomendó a los viajeros programar su regreso con anticipación, revisar el horario correspondiente a su placa y verificar las condiciones de las vías antes de emprender el viaje. El Distrito también pidió revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.
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