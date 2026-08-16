Pico y placa regional, reversible en la Séptima y otras medidas para este lunes festivo

Unidades de Policía de Tránsito estarán controlando la movilidad en los puntos de ingreso a Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

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Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen. El Distrito estima que 979.304 vehículos saldrán de Bogotá y 1.006.461 ingresarán a la ciudad durante el fin de semana.

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El operativo contempla presencia permanente en los principales corredores de entrada y salida. La carrera Séptima tendrá reversible el domingo y lunes desde las 4:00 p. m., mientras que en la Autopista Sur se podrá aplicar intermitencia semafórica.

Horarios del pico y placa regional

La principal medida para el regreso a Bogotá será el pico y placa regional del lunes 17 de agosto, que aplicará a todos los vehículos que ingresen por los nueve corredores habilitados.

12:00 m. a 4:00 p. m. : podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Estas son las vías donde aplica el Pico y placa regional

Los controles estarán ubicados en los nueve corredores de acceso a la capital:

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

Calle 80

Carrera Séptima

Avenida Boyacá – vía al Llano

Vía Suba – Cota

Vía La Calera

Vía a Choachí

La Secretaría de Movilidad recordó que el incumplimiento de la medida puede generar sanciones económicas e incluso la inmovilización del vehículo.

Reversible en la carrera Séptima

Como parte del plan retorno, las autoridades también implementarán el reversible sobre la carrera Séptima entre las calles 245 y 183, con el objetivo de facilitar el ingreso de vehículos provenientes del norte de la ciudad y de municipios vecinos.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los viajeros programar su regreso con anticipación, revisar el horario correspondiente a su placa y verificar las condiciones de las vías antes de emprender el viaje. El Distrito también pidió revisar el estado técnico-mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

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